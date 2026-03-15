English العربیه
سراج در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد؛

بررسی ظرفیت‌های شهرداری تهران و دولت برای اسکان افراد آسیب‌دیده در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی

عضو کمیسیون اجتماعی درباره اسکان و حمایت افراد آسیب دیده از جنگ گفت: عصر امروز ظرفیت‌های شهرداری تهران و دولت برای اسکان افراد آسیب دیده در جلسه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی درباره تدابیر اندیشیده برای اسکان افراد آسیب دیده از جنگ گفت: امروز بعدازظهر، برای همین موضوع  جلسه‌ای داریم، تا ببینیم ظرفیت و نیاز در حال حاضر چقدر است و تدارک مجموعه دولت برای این موضوع چیست. ان‌شاءالله امیدواریم که امروز نتیجه روشن و مشخصی حاصل شود.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت تداوم حملات ممکن است تدابیری برای  ایجاد اسکان موقت صورت بگیرد، گفت: آنچه که در حال حاضر مهم است این است که ببینیم شهرداری تهران چقدر ظرفیت و چه برنامه‌ای دارد و طبیعی است که برای همه شرایط باید آمادگی لازم را داشته باشیم. 

این عضو کمیسیون اجتماعی درباره حمایت از کسب و کارها و مغازه‌هایی که در این حملات از دست رفته یا آسیب دیده است، گفت: حمایت از این کسب و کارها  اقتضای خودش را دارد یعنی اگر بیمه باشد، بیمه خودش ورود می‌کند و آنهایی که بیمه ندارند از روش‌های دیگر حمایت خواهند شد. بخش دیگر مربوط به میزان آسیب‌دیدگی است، که خودش در تصمیم‌گیری اهمیت دارد و باید بر اساس نوع و شدت خسارت بررسی شود. 

وی تاکید کرد: کلیات موضوع در پیام رهبر انقلاب هم مورد تأکید قرار گرفته است؛ ایشان تصریح فرمودند که باید حتماً توجه و رسیدگی کافی انجام شود و گزارش دقیق به ایشان ارائه شود و مجلس هم همین موضوع را  مطالبه می‌کند. 

سراج گفت: این موضوع در حوزه مدیریت بحران قرار دارد و باید دید برنامه‌‌شان چیست و طرح‌های مختلف چگونه اجرا خواهند شد. ان‌شاءالله امروز در جلسه این موضوعات مورد بررسی قرار  می‌گیرد. 

