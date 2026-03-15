غریبآبادی:
حمله به آثار تاریخی نقض حقوق بینالملل از سوی آمریکا و اسرائیل است
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، گفت:حمله به میراث فرهنگی نمودی روشن از نقض سیستماتیک حقوق بینالملل در ابعاد مختلف از سوی رژیم آمریکا و رژیم صهیونسیتی است.
به گزارش ایلنا، کاظم غریبآبادی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
حمله به موزهها و آثاز تاریخی، تعرض به بخشی از شناسنامه تمدنی ایران و به اموال فرهنگی مورد حمایت حقوق بین الملل است.
آسیبها به دهها اثر تاریخی و فرهنگی در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونسیتی نشان میدهد که دامنه این تجاوز به میراث فرهنگی نیز کشیده شده است.
این وضعیت، نمودی روشن از نقض سیستماتیک حقوق بینالملل در ابعاد مختلف از سوی رژیم آمریکا و رژیم صهیونسیتی است.