به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

حمله به موزه‌ها و آثاز تاریخی، تعرض به بخشی از شناسنامه تمدنی ایران و به اموال فرهنگی مورد حمایت حقوق بین الملل است.

آسیب‌ها به ده‌ها اثر تاریخی و فرهنگی در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونسیتی نشان می‌دهد که دامنه این تجاوز به میراث فرهنگی نیز کشیده شده است.

این وضعیت، نمودی روشن از نقض سیستماتیک حقوق بین‌الملل در ابعاد مختلف از سوی رژیم آمریکا و رژیم صهیونسیتی است.

