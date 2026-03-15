دستیار وزیر خارجه:
این روند میتواند انتقال به نظم چندقطبی را تسریع کند
مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه نتیجه جنگ تحمیلی فعلی می تواند منجربه تحول در سیاست بازدارندگی در برابر آمریکا فراتر از سطح منطقه شود؛ تصریح کرد: «این روند می تواند انتقال به نظم چند قطبی را تسریع کند.»
به گزارش ایلنا، «محمدرضا بهرامی» مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تحولات منطقهایجنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، نوشت: نتیجه جنگ تحمیلی فعلی میتواند منجربه تحول در سیاست بازدارندگی در برابر آمریکا فراتر از سطح منطقه شود.
بهرامی تاکید کرد: در حوزه ایندوپاسیفیک در مقابل چین، در اکراین در برابر روسیه و حتی در قطب شمال و نیمکره غربی که علاقمندی فراوانی دارد، این روند میتواند انتقال به نظم چندقطبی را تسریع کند.