تأکید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر حمایت از فعالیت‌های اقتصادی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازدید از اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با تأکید بر نقش این مجموعه در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، اعلام کرد ارائه خدمات ثبتی به فعالان اقتصادی و کسب‌وکار‌ها بدون وقفه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به مراجعان قرار گرفت.

در جریان این بازدید، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن گفت‌و‌گو با کارکنان و مراجعان، روند ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تسهیل و تسریع فرآیند‌های اداری برای فعالان اقتصادی تأکید کرد.

بابایی با اشاره به نقش نظام ثبت در بهبود فضای کسب‌وکار اظهار داشت: یکی از راهبرد‌های مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد بستر‌های حقوقی و ثبتی برای توسعه کسب‌وکار‌ها است.

وی افزود: خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار باید به‌صورت مستمر و بدون وقفه ارائه شود تا روند فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با سرعت و سهولت بیشتری دنبال شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه، بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سرعت پاسخگویی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین برای تسهیل امور مراجعان تأکید کرد.

در پایان این بازدید، بابایی با حضور در بخش‌های مختلف اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ضمن گفت‌و‌گو با کارکنان و مراجعه‌کنندگان، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های آنان را نیز مورد توجه قرار داد و بر تداوم اقدامات در جهت بهبود خدمات ثبتی و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرد.

