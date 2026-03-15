خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موج ۵۲ عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد

کد خبر : 1762259
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه از حمله موشکی علیه اهداف آمریکایی -صهیونیستی در سه جبهه قلب سرزمین‌های اشغالی و پایگاه الحریر و علی السالم باموشک‌های نقطه زن و پهپاد‌های انهدامی خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، موج ۵۲ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک یازینب کبری (س) با یاد شهدای کارگر شهرک‌های صنعتی روز گذشته علیه اهداف آمریکایی -صهیونیستی در سه جبهه قلب سرزمین‌های اشغالی و پایگاه الحریر و علی السالم باموشک‌های نقطه زن و پهپاد‌های انهدامی اجرا شد.

اهداف جنایتکاران تروریست آمریکایی _ صهیونیستی در اولین دور انتقام خون مظلومانه کارگران شهید شهرک‌های صنعتی ایران، در مواضعی در سرزمین‌های اشغالی و ۳ پایگاه آمریکایی در منطقه با عملیات ترکیبی نیرو‌های سپاه پاسداران در موج پنجاه و دوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس «یا زینب کبری سلام الله علیها» با قدرت و شدت منهدم شدند.

صدای مستمر آژیر آمبولانس‌ها و اعتراف نهاد‌های صهیونیستی به افزایش میزان کشته‌ها و مجروحین درپی این عملیات مؤثر ایران، عمق ضربه موشک‌های سنگین سپاه پاسداران به بخش‌های صنعتی «تل آویو» را آشکار ساخت.

بخش‌های صنعتی و مرکز تجمع نیرو‌های آمریکایی در ۳ پایگاه هوایی الحریر اربیل و پایگاه‌های «علی السالم» و «عریفجان» نیز با موشک‌ها و پهپاد‌های قدرتمند ایرانی منهدم شدند.

نامعلوم بودن سرنوشت نخست‌وزیر جنایتکار صهیونیستی و احتمال کشته شدن و یا فرار وی و خانواده اش از سرزمین‌های اشغالی بحران و تزلزل صهیونیست‌ها را آشکار می‌سازد. در صورت زنده بودن این جانی کودک کش تعقیب و کشتن وی را با قدرت ادامه خواهیم داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل