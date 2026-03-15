موج ۵۲ عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد
روابط عمومی سپاه از حمله موشکی علیه اهداف آمریکایی -صهیونیستی در سه جبهه قلب سرزمینهای اشغالی و پایگاه الحریر و علی السالم باموشکهای نقطه زن و پهپادهای انهدامی خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، موج ۵۲ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک یازینب کبری (س) با یاد شهدای کارگر شهرکهای صنعتی روز گذشته علیه اهداف آمریکایی -صهیونیستی در سه جبهه قلب سرزمینهای اشغالی و پایگاه الحریر و علی السالم باموشکهای نقطه زن و پهپادهای انهدامی اجرا شد.
اهداف جنایتکاران تروریست آمریکایی _ صهیونیستی در اولین دور انتقام خون مظلومانه کارگران شهید شهرکهای صنعتی ایران، در مواضعی در سرزمینهای اشغالی و ۳ پایگاه آمریکایی در منطقه با عملیات ترکیبی نیروهای سپاه پاسداران در موج پنجاه و دوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس «یا زینب کبری سلام الله علیها» با قدرت و شدت منهدم شدند.
صدای مستمر آژیر آمبولانسها و اعتراف نهادهای صهیونیستی به افزایش میزان کشتهها و مجروحین درپی این عملیات مؤثر ایران، عمق ضربه موشکهای سنگین سپاه پاسداران به بخشهای صنعتی «تل آویو» را آشکار ساخت.
بخشهای صنعتی و مرکز تجمع نیروهای آمریکایی در ۳ پایگاه هوایی الحریر اربیل و پایگاههای «علی السالم» و «عریفجان» نیز با موشکها و پهپادهای قدرتمند ایرانی منهدم شدند.
نامعلوم بودن سرنوشت نخستوزیر جنایتکار صهیونیستی و احتمال کشته شدن و یا فرار وی و خانواده اش از سرزمینهای اشغالی بحران و تزلزل صهیونیستها را آشکار میسازد. در صورت زنده بودن این جانی کودک کش تعقیب و کشتن وی را با قدرت ادامه خواهیم داد.