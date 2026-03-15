سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص):
پهپادهای مرگبار ما بهدنبال محل اختفای سربازان تروریست ارتش آمریکا در منطقه هستند
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) گفت: پهپادهای مرگبار ما نقطهبهنقطه، بهدنبال محل اختفای سربازان تروریست ارتش آمریکا در منطقه هستند.
به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) گفت: پهپادهای مرگبار ما نقطهبهنقطه، بهدنبال محل اختفای سربازان تروریست ارتش آمریکا در منطقه هستند.
در متن این پیام آمده است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
در راستای سرنگونیِ سریالیِ هواگردهای دشمنان بهدست رزمندگان پدافندهوایی کشور، در ساعات گذشته ۴ فروند دیگر از پهپادهای دشمنان آمریکایی-صهیونی، توسط نیروهای مسلح کشورمان، پیش از اجرای عملیاتهای خود، رهگیری و سرنگون شدند.
بر این اساس، تاکنون ۱۱۸ فروند انواع پهپادهای شناسایی، رزمی و تهاجمی، از ابتدای جنگ تحمیلی توسط مدافعان آسمان ایران شکار شده است.
ساعاتی پیش، موج پنجاهم عملیات وعدهصادق۴ با رمز مبارک «یازهرا سلاماللهعلیها» علیه پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا واقع در الظَفره، فجیره، جُفِیر، علیالسالم، الاَزرق و همچنین رادارهای هشدار زودهنگام مستقر در منطقه، که نقش محافظ برای رژیم صهیونیستی را داشتند، توسط پهپادهای انهدامی و نقطهزن نیروی غیور هوافضای سپاه پاسداران به اجرا درآمد.
اکنون دشمن آمریکایی-صهیونی که در مقابله با رزمندگانِ نیروهای مسلح به بنبست خورده، بزدلانه به حملات علیه صنایع غیرنظامی روی آورده است.
از مردم اطراف مناطق صنعتی که آمریکاییها سهامدار آن هستند و یا افرادی که نزدیک به محل اختفای نظامیان تروریست آمریکایی هستند، میخواهیم از آن مناطق فاصله بگیرند تا آسیبی به آنها نرسد.
پهپادهای مرگبار ما نقطهبهنقطه، بهدنبال محل اختفای سربازان تروریست ارتش آمریکا در منطقه هستند و با کسب اطلاعات، بهصورت دقیق، بهسوی تکتک تروریستهای آمریکایی درمنطقه هجوم خواهندبرد.
و ماالنصرالامن عندالله العزیزالحکیم