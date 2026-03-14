اطلاعیه ۲۸ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛

آمار پهپادهای منهدم شده توسط سامانه‌های پدافندی به ۱۱۶ فروند رسید

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: با انهدام یک فروند پهپاد دشمن در ساعات گذشته، آمار پهپادهای منهدم شده توسط سامانه‌های پدافندی به ۱۱۶ فروند رسید.

به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۲۸ آورده است: ساعاتی پیش یک فروند پهپاد اوربیتر در منطقه تهران منهدم شد و با این شکار، آمار پهپادهای منهدم شده به ۱۱۶ فروند رسیده است. 

در اطلاعیه ۲۸ ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه آمده است: بیش از ۸۰ درصد پهپادهای منهدم شده از پیشرفته‌ترین پهپادهای رزمی و از انواع‌ام کیو ۹، هرون و هرمس بوده است. 

در اطلاعیه افزوده شده: ایران قتلگاه پهپادهای دشمن متجاوز شده و با یاری خدا انهدام پیشرفته‌ترین پهپادهای دشمن متجاوز با مجاهدت فرماندهان و رزمندگان سامانه‌های‌های پدافندی ارتش و سپاه تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور با قدرت ادامه خواهد داشت.

 

 

