ترکیب حماسی میدان و خیابان، به اقتدار ملی ایران منجر شده است

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در مراسم تشییع دریاسالار شهید علی شمخانی گفت: رژیم‌های فاسد آمریکا و صهیونیستی جنایتی را علیه ملت ما مرتکب شده‌اند که باید ما پایانش را رقم بزنیم.

وی ادامه داد: این ملت در همین ۱۵ روز جنگ نشان داد که واقعاً ملت امام حسین(ع) است و هرگز رهبری، نظام و ایران را تنها نمی‌گذارد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: این ترکیب حماسی میدان و خیابان، همان چیزی است که به اقتدار ملی ایران و عزت کشورمان منجر شده است.

