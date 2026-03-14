بقائی:
ایران در دفاع از خود در برابر این جنگ تحمیلی، استوار ایستاده است
سخنگوی وزارت امور با انتشار فیلم لحظه شهادت یک بانوی پرافتخار ایرانی توسط پهپاد اسرائیلی، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «او یک بانوی پرافتخار ایرانی بود که همراه با میلیونها نفر دیگر در حمایت از میهن عزیزمان راهپیمایی میکرد.»
به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» در ادامه با مخاطب قرار دادن وطن با عبارت «ای پرچمت ما را کفن»، نوشت: «او در حالی که پرچم ایران را در دست داشت و سرود ملی ایران را میخواند، توسط پهپاد اسرائیلی به شهادت رسید. ایران در دفاع از خود در برابر این جنگ تحمیلی، استوار و قاطع ایستاده است.»