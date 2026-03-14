ناوشکن دنا یک دستاورد تمام ایرانی بود

به گزارش ایلنا، امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی این را در واکنش به حمله اخیر نیروی دریایی آمریکا به ناوشکن دنا گفت: ناوشکن دنا، ناو لاوان و ناو سوخت‌رسان و پشتیبانی بوشهر، از ۴ بهمن امسال عازم یک «دریانوردی کارورزی» شده بود. در این ناوگروه شماری از دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر حضور داشتند.

به گفته معاون عملیات نیروی دریایی ارتش، پیش از شروع مأموریت ناوگروه، نیروی دریایی ارتش ایران دعوت‌نامه‌ای از کشور هندوستان دریافت کرده بود تا یکی از یگان‌های شناور رزمی جمهوری اسلامی در رزمایش صلح و دوستی شرکت کند.

بر اساس گزارشی که امیر دریادار دوم فتاحی داده، «ناو دنا از ناوگروه جدا می‌شود تا ۲۶ بهمن در یکی از بنادر هندوستان در خلیج بنگال پهلو بگیرد و ششم اسفند، وقتی که ناو دنا از رزمایش هندوستان به سمت ناوگروه ایران، در جنوب سریلانکا بازمی‌گشت، آمریکا به این ناو حمله تروریستی می‌کند.»

معاون عملیات نیروی دریایی ارتش گفت: «اصول جنگ دریایی این است که اگر می‌خواهید رزم سطحی انجام دهید، باید یک گروهی را عازم درگیری کنید نه یک فروند شناور رزمی.»

او گفت: ناوشکن دنا برای یک مأموریت آموزشی رفته بود، اگرچه مسلح بود، اما یک یگان تنها به رزم یک گروه یا ناوگروه نمی‌تواند برود. این ناو با سواحل ما بسیار فاصله داشت و ما نمی‌توانستیم در حدود ۲ هزار مایل دریایی دورتر، پشتیبانی انجام دهیم.

این مقام نظامی نداجا هشدار داد: تا الان هیچ گزارشی نبوده که یک فروند از ناوشکن آمریکا نزدیک سواحل ما شود، چون مطمئن است اگر نزدیک شود، منهدم می‌شود و به قعر دریا می‌رود.

امیر دریادار دوم فتاحی گفت: ناوشکن دنا تمام ایرانی ساخته شده بود. ایران بهترین نیروهای خود را به رزمایش صلح و دوستی در هند فرستاده بود و آن‌ها را در حمله ناجوانمردانه آمریکا از دست دادیم.

او گفت: «نیروی دریایی ایران پا برجاست و دشمن اگر جرئت دارد به سواحل ما نزدیک شود.»