ضربه سازمان اطلاعات سپاه به مزدوران آمریکایی - صهیونی
سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت مزدوران آمریکایی - صهیونی در تهران و همدان خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان اطلاعات سپاه، سربازان گمنام امام زمان (عج) در تهران ۲۵ نفر از عناصر و عوامل مرتبط با گروهکهای تروریستی را بازداشت کردند و موفق شدند در همدان هم ۸ نفر دیگر را هم شناسایی و دستگیر کنند.
این افراد تصویر و اطلاعات از مراکز نظامی و انتظامی، اماکن مورد تهاجم را برای دشمن جمع آوری میکردند، اما در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه گرفتار شدند.