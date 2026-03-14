رئیس جمهور:
وقفهای در خدمترسانی به مردم ایجاد نشده است/هرچه را که ویران کردهاند بهتر از قبل خواهیم ساخت
رئیس جمهور در شبکه ایکس نوشت: با همراهی شما مردم نجیب ایران این شرایط را سپری خواهیم کرد و هرچه را که ویران کردهاند بهتر از قبل خواهیم ساخت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
با گذشت ۱۵ روز از جنگ تحمیلی ظالمانه علیرغم مشکلات حمل و نقل، ارتباطات و ... به لطف همکاران ما در دولت وقفه جدی در خدمت رسانی به مردم ایجاد نشده است. با همراهی شما مردم نجیب ایران این شرایط را سپری خواهیم کرد و هرچه را که ویران کردهاند بهتر از قبل خواهیم ساخت.