از نظر امنیت غذایی، کاملاً خودکفا هستیم/ انبارها و سیلوهای کشور مملو از کالاهای اساسی است مردم نگران نباشند

به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره وضعیت کالاهای اساسی کشور گفت: به لطف خدا و تلاش مسئولان حوزه تأمین، تهیه و توزیع کالاهای اساسی، از روزهای پیش از شروع جنگ تا امروز، کمیسیون کشاورزی جلسات متعددی برگزار کرده است تا از بابت تأمین اقلام ضروری مردم و نهاده‌های تولید، تدابیر لازم انجام گیرد.

وی افزود:براساس گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم، خوشبختانه تا حد زیادی رضایت‌بخش بوده است. از زمان آغاز جنگ، تمرکز اصلی بر مدیریت صحیح کالاهای اساسی و توزیع عادلانه آن در سراسر کشور، به‌ویژه در استان‌های مسافرپذیر بوده است.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات مشترکی نیز با اصناف برگزار شد تا کالاها حتی در کوچک‌ترین واحدهای توزیع به‌صورت منظم و قابل دسترس برای مردم تأمین شوند، عنوان کرد: بحمدالله، انبارها و سیلوهای کشور مملو از کالا به خصوص کالاهای اساسی هستند و جای نگرانی وجود ندارد.

رفیعی خاطرنشان کرد: درخصوص تخلیه کالاها از گمرکات و بنادر کشور و حمل‌ونقل ترانزیتی هم، جلسات مشترکی با وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون‌های عمران و کشاورزی مجلس برگزار شد و تسهیلاتی برای رانندگان ایجاد شد تا فرآیند انتقال و توزیع کالاها سریع‌تر انجام گیرد. خوشبختانه این مشکلات نیز تا حد زیادی برطرف شده است.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: کشور ما از نظر امنیت غذایی، کاملاً خودکفاست و مانند کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس نیستیم که با آغاز جنگ، دچار بحران تأمین غذا شوند. این نعمت بزرگ نتیجه تلاش کشاورزان عزیز و سیاست‌های درست مسئولان و مدیران کشور است. جا دارد از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی به خاطر مدیریت شایسته‌شان در این ایام جنگ تشکر کنم.

نایب ‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست با بیان اینکه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، گفت: بی‌تردید یکی از دلایل اصلی طمع قدرت‌های بزرگ نسبت به ایران، موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیک آن است. جمهوری اسلامی ایران در قلب شاهراه ارتباطی جهان قرار دارد، موقعیتی که همواره سبب شده کشورهای استعمارگر به این سرزمین چشم طمع داشته باشند.

رفیعی با بیان اینکه در طول ۴۷ سال گذشته، ملت ایران با شدیدترین تحریم‌ها و تهدیدها مواجه بوده است اما با صبوری و مقاومت، این مسیر دشوار را پشت سر گذاشته است، اظهار کرد: امروز، تنها چند روز بسته‌شدن تنگه هرمز که همواره تحت مدیریت ایران بوده است، صدای اعتراض دولت‌ها و ملت‌ها در شرق و غرب جهان را بلند کرده است؛ که این موضوع نشان از اهمیت ژئوپلیتیک ایران دارد.

وی با بیان اینکه ایران در طول این چند روزه نشان داد که اگر صبر استراتژیک خود را کنار بگذارد، جهان شاهد پیامدهای سنگینی خواهد بود، گفت: برای نمونه، حتی در حوزه کشاورزی آمریکا، هم‌اکنون حدود ۷۷ درصد تأمین کودهای شیمیایی با مشکل مواجه شده است، زیرا مسیر عبور و انتقال این نهاده‌ها از خلیج فارس و تنگه هرمز مختل شده است. این نمونه کوچک نشان می‌دهد چگونه موقعیت ایران بر امنیت جهانی تأثیرگذار است.

نایب ‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست تاکید کرد: این نکته بسیار مهمی است که جمهوری اسلامی ایران در طول تمام این سال‌ها با سعه صدر، منطق و نجابت سیاسی با کشورهای مختلف تعامل کرده است؛ به‌ویژه در زمینه عبور و مرور و تردد انرژی جهان از مسیرهای حیاتی منطقه.

رفیعی ادامه داد: با وجود شعارها و فشارهای سیاسی، واقعیت این است که بسیاری از اقدامات و ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی رهبران غربی، به خصوص شخص ترامپ، صرفاً جنبه تبلیغاتی و روانی دارد. رئیس جمهور آمریکا کسی است که بیش از آنکه یک سیاستمدار کارکشته باشد، شخصیتی رسانه‌ای است و از ابزار رسانه برای بازی با افکار عمومی دنیا، به خصوص مردم ایران استفاده می‌کند اما این بازی‌های رسانه‌ای هیچ عمق راهبردی ندارد.

وی با بیان اینکه جامعه جهانی به‌خوبی آگاه است که تنگه هرمز همچنان در اختیار و تحت مدیریت مقتدر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، یادآور شد: اگر این شاهراه حیاتی انرژی جهان بسته بماند، بدون تردید در روزهای آینده اقتصاد جهانی با فروپاشی و چالش گسترده روبه‌رو خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز صدای شکستن استخوان‌های نظام اقتصادی امپریالیستی دنیا به‌وضوح شنیده می‌شود؛ صدایی که نشان می‌دهد هیچ نقطه‌ای از جهان از تأثیر موقعیت راهبردی ایران مصون نخواهد بود.

رفیعی با بیان اینکه آمریکا در طول دهه‌های اخیر، تلاش کرده پایگاه‌های خود را در غرب آسیا گسترش دهد، گفت: آمریکا به‌صورت خاص کوشید تا در پیرامون ایران، یعنی شرق، غرب، جنوب و حتی شمال، پایگاه‌های نظامی خود را توسعه دهد، منطقه‌ای که خودشان آن را «دریایی از انرژی» می‌نامند.

*مقاومت و توانمندی ایران دلیل اصلی نگرانی و تحلیل‌های پایان‌ناپذیر غرب درباره ما است

وی با بیان اینکه حتی امروز هم پایگاه‌های متعدد وابسته به ناتو در اطراف ایران مستقر هستند، تصریح کرد: با این حال، جمهوری اسلامی ایران در تمام این سال‌ها، با وجود تحریم‌های شدید اقتصادی، توانسته با اقتدار و استقلال مسیر خود را ادامه دهد - هرچند با دشواری‌های فراوان. همین مقاومت و توانمندی، دلیل اصلی نگرانی و تحلیل‌های پایان‌ناپذیر غرب درباره ایران است.

نایب ‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست با بیان اینکه هدف اصلی از گسترش این پایگاه‌ها، قرار دادن ایران در محاصره و محدودیت راهبردی بود؛ اما درطول این سال‌ها نتوانستند به اهداف خود برسند، خاطرنشان کرد: ایران همواره با نجابت، سیاست حسن‌همجواری و سعه صدر رفتار کرده است. اگر از همان ابتدا می‌خواست با هر اقدام تحریک‌آمیز نظامی مقابله کند، بی‌تردید توانایی انجام آن را داشت، اما مسیر تعامل، منطق و صبر را برگزید.

رفیعی تصریح کرد: با این همه، امروز شرایط متفاوت شده است. اقدامات ماجراجویانه و خلاف اصول بین‌المللی از سوی رئیس‌جمهوری چون ترامپ، خط قرمزها را زیر پا گذاشت و ایران را در موقعیتی قرار داد که ناچار شد در برابر پایگاه‌های نظامی بیگانه واکنش نشان دهد و آنها را تخریب کند.

*کشورهای منطقه از خواب طولانی وابستگی بیدار شوند

این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر آمریکا و اسرائیل در این منطقه به موقعیت فعلی رسیده‌اند، این قدرت را از منابع انرژی و سرمایه مردم همین منطقه به‌دست آورده‌اند، یادآور شد: به نظر می‌رسد اکنون، با اتفاقات اخیر، زمان آن رسیده که ملت‌های منطقه از آن خواب طولانی وابستگی بیدار شوند و حقیقت را درک کنند؛ حقیقتی که ایران سال‌هاست با ایستادگی، استقلال و عزت به جهانیان نشان داده است.

