سردار تنگسیری:

اهداف مدنظر در الظفره، شیخ عیسی و العدیری منهدم شدند

به گزارش ایلنا، سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه نوشت: ‌گزارش به ملت شریف ایران!‌اهدافی مشخص و کلیدی در پایگاه‌های آمریکایی الظفره، شیخ عیسی و العدیری در چند موج پی‌درپی مورد حمله دریادلان نیروی دریایی قرار گرفتند.‌

سردار تنگسیری افزود: رادارهای پاتریوت، برج کنترل، آشیانه‌ها هواپیما، رمپ مرکزی و مخازن سوخت هواگردها از اهدافی بودند که در آتش سوختند.

 

