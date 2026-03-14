سردار تنگسیری:
اهداف مدنظر در الظفره، شیخ عیسی و العدیری منهدم شدند
به گزارش ایلنا، سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه نوشت: گزارش به ملت شریف ایران!اهدافی مشخص و کلیدی در پایگاههای آمریکایی الظفره، شیخ عیسی و العدیری در چند موج پیدرپی مورد حمله دریادلان نیروی دریایی قرار گرفتند.
سردار تنگسیری افزود: رادارهای پاتریوت، برج کنترل، آشیانهها هواپیما، رمپ مرکزی و مخازن سوخت هواگردها از اهدافی بودند که در آتش سوختند.