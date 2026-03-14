بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضایی شهید بهشتی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بازدید‌های میدانی از واحد‌های قضایی استان تهران، در مجتمع قضایی شهید بهشتی حضور یافت و از بخش‌های مختلف این مجتمع به‌ویژه واحد‌های خدمت‌رسان از جمله اجرای احکام و شعب این مجتمع بازدید و بر اهتمام در ارائه خدمات قضایی و تسریع در رسیدگی‌ها و پاسخگویی به مردم تأکید کرد.

به  گزارش ایلنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه برنامه‌های بازدید میدانی از حوزه‌ها و واحد‌های قضایی استان تهران که در ایام جنگ تحمیلی رمضان به صورت فوق العاده و مستمر صورت گرفته است، با حضور در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران از بخش‌های مختلف این مجتمع قضایی بازدید کرد.

در جریان این بازدید، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور در شعب مختلف از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها، نحوه ارائه خدمات به مراجعان و همچنین وضعیت عملکرد واحد‌های مختلف قرار گرفت.

القاصی، با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور میدانی مسئولان قضایی در واحد‌ها و نظارت بر روند خدمت‌رسانی، خاطرنشان کرد: بازدید‌های میدانی با هدف ارزیابی دقیق‌تر عملکرد واحد‌های قضایی، رفع موانع موجود و ارتقای کیفیت خدمات قضایی به مردم و همچنین قدر دانی از همکاران خدوم دستگاه قضایی که به صورت جهادی و در شرایط امروز در حال خدمت می‌باشند و رفع مشکلات و مسائل احتمالی انجام می‌شود.

القاصی در این بازدید از واحد اجرای احکام مدنی و دیگر بخش‌های خدمت‌رسان در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران که در حال ارائه خدمت به جمع کثیری از مراجعین و طرفین پرونده‌های قصایی بودند بازدید کرد و با قضات، کارکنان اداری و تعدادی از مراجعان به گفت‌و‌گو پرداخت و مسائل و مشکلات مطرح‌شده را مورد بررسی قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت تداوم اراپه خدمات قضایی مورد نیاز مردم به صورت مناسب و کوتاهترین زمان قانونی، بر لزوم اهتمام مضاعف قضات و کارکنان دستگاه قضایی در استان، برای تسریع در رسیدگی‌ها، کاهش اطاله دادرسی و تکریم ارباب رجوع تأکید کرد.

القاصی همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی در جهت تسریع در اجرای احکام و تسهیل در پاسخگویی و انجام درخواست‌های طرفین پرونده مطابق با قانون، تاکید کرد و خواستار پیگیری جدی برای حل مسائل و مشکلات مراجعان شد.

در پایان بازدید  رئیس کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، علی القاصی،   دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری برخی از موضوعات و مشکلات مطرح‌شده صادر کرد.

