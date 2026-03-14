ضربه وزارت اطلاعات به سه هسته مزدور دشمن آمریکایی - صهیونی
وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از ضربه پیش دستانه به سه هسته از مزدوران دشمن آمریکایی صهیونی در استانهای مازندران، خوزستان و خراسان رضوی خبر داد.
به گزارش ایلنا در این اطلاعیه آمده است:
باسمه تعالی
در پی دریافت گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی تکمیلی، یک هسته تشکیلاتی ۱۰ نفره از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونی که مترصد انجام اقدامات ضدامنیتی در شهرهای استان مازندران بودند، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان مازندران، شناسایی و بازداشت شدند. این افراد دارای سابقه حمله به نیروهای حافظ امنیت میباشند.
همچنین یک هسته ۱۰ نفره از مزدوران دشمن آمریکایی صهیونی در خراسان رضوی که اقدام به همکاری اطلاعاتی با رسانههای تروریستی وابسته به دشمن متجاوز میکردند، با دریافت گزارشات مردمی و اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی، شناسایی و دستگیر شدند. این افراد، موقعیت مکانهای نظامی و برخی زیر ساختهای اقتصادی را به دشمن متجاوز منتقل میکردند. آنها همچنین با هدف ایجاد رعب و وحشت و اثرگذاری برای پیشگیری از حضور میدانی مردم همیشه در صحنه، مکان برخی از مراکز علمی و تحقیقاتی، اماکن عمومی و... را به عنوان مکان تجمع نیروها و تجهیزات نظامی به رژیم صهیونی منتقل میکردند.
علاوه بر آن اعضای یک تیم تروریستی سه نفرهی دشمن آمریکایی-صهیونی که با واسطه مزدوران خارج از کشور هدایت میشد، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل خوزستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. اعضای این تیم در روزهای اخیر با حمله مسلحانه به حافظان امنیت و چندین مکان دولتی و عمومی از جمله استانداری خوزستان و ایراد خسارت، موجب ناامنی، رعب و وحشت در سطح شهر شده بودند. از تیم اخیر دو قبضه سلاح جنگی کلاشینکف و مقداری مهمات کشف گردید.
روابط عمومی وزارت اطلاعات