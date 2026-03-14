گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سریلانکا

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمعه شب با وزیر امور خارجه سریلانکا به صورت تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمعه شب با ویجیتا هرات وزیر امور خارجه سریلانکا به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح آخرین وضعیت ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از اهتمام دولت سریلانکا برای  امداد و نجات ملوانان ناوچه دنا که در جریان حمله وحشیانه و غیرقانونی  آمریکا به این ناوچه در روز ۱۳ اسفندماه به شهادت رسیدند، و نیز مساعدت در انتقال پیکر پاک ۸۴ نفر از این شهدا به میهن، ابراز امتنان کرد.

در این گفتگو طرفین همچنین درباره مناسبات دو جانبه رایزنی کردند.

 

