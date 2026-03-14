به گزارش ایلنا، در متن اطلاعیه ۲۷ ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است؛

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحیم

«وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ»

با یاد فرماندهان رشید و شهید ایران عزیز، امیر سپهبد موسوی، سردار سپهبد پاکپور و امیر سرلشکر نصیرزاده؛ در ادامه عملیات پهپادی، از بامداد امروز، سازمان اطلاعات امان، واحدهای عملیات سایبری ۸۲۰۰ و پردازش داده و محل تجمع تعدادی از جنگنده‌های رژیم اشغالگر قدس در سرزمین‌های اشغالی هدف حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

«امان» بخشی از ساختار اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان و واحد ۸۲۰۰ مسئولیت جمع‌آوری سیگنال‌های اطلاعاتی، رهگیری ارتباطات دیجیتال و عملیات‌های سایبری تهاجمی را بر عهده دارد.

بر اساس اطلاعیه ارتش، حملات پهپادی به سمت سرزمین‌های‌های اشغالی ادامه دارد و رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران به یاری خدای بزرگ و با تمام توان، منتقم خون‌های پاک هموطنان عزیز، رهبر شجاع و فرماندهان دلاور خود خواهند بود.