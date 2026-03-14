اطلاعیه شماره ۲۷ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛

یگان‌ها و مراکز اطلاعاتی سایبری رژیم صهیونیستی، هدف حمله پهپادهای ارتش

یگان‌ها و مراکز اطلاعاتی سایبری رژیم صهیونیستی، هدف حمله پهپادهای ارتش
روابط عمومی ارتش در اطلاعیه ای اعلام کرد: از بامداد امروز و در ادامه عملیات‌های روز گذشته، یگان‌ها و مراکز اطلاعاتی سایبری رژیم صهیونیستی، هدف حمله پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،  در متن اطلاعیه ۲۷ ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است؛

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحیم

«وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ» 

با یاد فرماندهان رشید و شهید ایران عزیز، امیر سپهبد موسوی، سردار سپهبد پاکپور و امیر سرلشکر نصیرزاده؛ در ادامه عملیات پهپادی، از بامداد امروز، سازمان اطلاعات امان، واحدهای عملیات سایبری ۸۲۰۰ و پردازش داده و محل تجمع تعدادی از جنگنده‌های رژیم اشغالگر قدس در سرزمین‌های اشغالی هدف حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. 

«امان» بخشی از ساختار اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان و واحد ۸۲۰۰ مسئولیت جمع‌آوری سیگنال‌های اطلاعاتی، رهگیری ارتباطات دیجیتال و عملیات‌های سایبری تهاجمی را بر عهده دارد. 

بر اساس اطلاعیه ارتش، حملات پهپادی به سمت سرزمین‌های‌های اشغالی ادامه دارد و رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران به یاری خدای بزرگ و با تمام توان، منتقم خون‌های پاک هموطنان عزیز، رهبر شجاع و فرماندهان دلاور خود خواهند بود.

 

