امنیت منطقه به همکاری کشورهای منطقه بسیار وابسته است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: امنیت منطقه به همکاری بین کشورهای منطقه بسیار وابسته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: تمدنی غنی مانند ایران هرگز تسلیم نخواهد شد، اگرچه ایرانیان تحت یک جنگ ناعادلانه مورد حمله قرار میگیرند. مردم ایران در طول تاریخ آموختهاند که در مواجهه با بیعدالتی زنده خواهند ماند و قوی خواهند ماند.
بقایی گفت: قصد ما تقویت روابطمان با تک تک کشورهای منطقه خلیج فارس و کشورهای همسایهمان است. امنیت و ثبات منطقه به همکاری بین کشورهای منطقه بسیار وابسته است.
وی تصریح کرد: دلیل اینکه هم اکنون پایگاههای آمریکایی در منطقه را هدف قرار میدهیم این است که آنها در اطراف ایران پراکنده شدهاند و توسط ایالات متحده برای انجام تجاوز نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار میگیرند.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: کشورهای منطقه کاملاً به این واقعیت پی بردهاند که حضور نظامی ایالات متحده در منطقه صلح و ثبات را به ارمغان نیاورده است.