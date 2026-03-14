به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در مصاحبه با خبرگزاری شینهواگفت: اقدام تجاوزگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی با هیچ استدلال یا قاعده‌ای از قوانین بین‌المللی قابل توجیه نیست. این نقض صلح است و ملت ایران مصمم است تا هر زمان که لازم باشد از خود دفاع کند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: تمدنی غنی مانند ایران هرگز تسلیم نخواهد شد، اگرچه ایرانیان تحت یک جنگ ناعادلانه مورد حمله قرار می‌گیرند. مردم ایران در طول تاریخ آموخته‌اند که در مواجهه با بی‌عدالتی زنده خواهند ماند و قوی خواهند ماند.

بقایی گفت: قصد ما تقویت روابطمان با تک تک کشور‌های منطقه خلیج فارس و کشور‌های همسایه‌مان است. امنیت و ثبات منطقه به همکاری بین کشور‌های منطقه بسیار وابسته است.

وی تصریح کرد: دلیل اینکه هم اکنون پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را هدف قرار می‌دهیم این است که آنها در اطراف ایران پراکنده شده‌اند و توسط ایالات متحده برای انجام تجاوز نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: کشور‌های منطقه کاملاً به این واقعیت پی برده‌اند که حضور نظامی ایالات متحده در منطقه صلح و ثبات را به ارمغان نیاورده است.