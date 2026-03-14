سردار شکارچی:

آمریکا دیگر نخواهد توانست امنیت کشورهای مسلمان و منطقه را تأمین کند

آمریکا دیگر نخواهد توانست امنیت کشورهای مسلمان و منطقه را تأمین کند
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح،با تأکید بر عدم اعتماد به قدرت پوشالی آمریکا گفت: آمریکایی که حتی توان دفاع از ارتش متزلزل خود را ندارد، نخواهد توانست امنیت کشورهای مسلمان و منطقه را تأمین نماید.

به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در پیامی خطاب به سران کشورهای مسلمان منطقه گفت: به ایران اسلامی و مردم مسلمان اعتماد کنید. برای اتحاد جهان اسلام علیه کفر، شرک و نفاق به رهبری آمریکا و صهیونیست‌ها متحد شویم.

وی با تأکید بر عدم اعتماد به قدرت پوشالی آمریکا افزود: آمریکایی که حتی توان دفاع از ارتش متزلزل خود را ندارد، نخواهد توانست امنیت کشورهای مسلمان و منطقه را تأمین نماید.

سردار شکارچی گفت: بزرگترین ناو جنگی آمریکا آبراهام لینکلن، که با اسم آن وحشت ایجاد می کردند و منابع مسلمانان را غارت می کردند توسط قدرت کشور مسلمان ایران از دور عملیاتی خارج و با شکست تاریخی، مجبور به فرار شد و این شکست در تاریخ ماندگار گردید.

وی همچنین به ویرانی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: این پایگاه‌ها که چندین دهه با استفاده از منابع مسلمانان سرمایه‌گذاری شده بودند، اکنون ویران شده و فرماندهان و سربازان آمریکایی مستقر در آن‌ها به خاک و خون کشیده شدند.

سردار شکارچی تأکید کرد: کشور مسلمان ایران در میدان عمل به مقابل چشم همسایگان خود ثابت کرد که در مقابل هر متجاوزی و در هر سطحی پیروز است. آمریکا دیگر قدرت جهانی نیست و باید بساط خود را از منطقه غرب آسیا جمع کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایران قادر است مدارس ویران شده کودکان، منازل، ساختمان‌های اداری و دیگر خسارات مادی که به ملت شریف ایران به دست جنایتکاران آمریکایی-صهیونیستی تخریب شده است را با توکل بر خداوند متعال و با حمایت مردم همیشه در صحنه بازسازی کند. آنچه قابل بازسازی نیست آبرو، قدرت پوشالی و ارتش متزلزل و شکست خورده آمریکا و بی‌پناهی رژیم صهیونیستی است.

 

