به گزارش ایلنا، حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی. با اشاره به وضعیت بازار برخی کالاها از جمله گوشت قرمز گفت: نظارت دستگاه‌های مسئول بر بازار در برخی حوزه‌ها حداقلی است و لازم است وزارتخانه‌های مربوطه با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنند.

وی افزود: نوسانات نرخ ارز نیز همچنان بر بازار تأثیرگذار است و تا زمانی که این موضوع به‌طور کامل مدیریت نشود، بخشی از بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار ادامه خواهد داشت.

یزدیان ادامه داد: یکی از راهکارهایی که می‌تواند در کوتاه‌مدت به مدیریت بازار کمک کند، واردات هدفمند گوشت و برخی کالاهاست، اما در کنار آن باید توجه جدی‌تری به حمایت از تولیدکنندگان داخلی شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در سال‌های اخیر بارها وعده داده شده که سرمایه مورد نیاز بخش تولید تأمین شود و اگر این موضوع به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش تولیدکنندگان تحقق یابد، شرایط تولید به‌مراتب بهتر خواهد شد.

وی تأکید کرد: حمایت به‌موقع از تولیدکنندگان، به‌ویژه در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، می‌تواند به تداوم تولید کمک کرده و از بروز نوسانات شدید در بازار جلوگیری کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین مرغ در کشور گفت: بر اساس بررسی‌ها، در حال حاضر برای تأمین گوشت مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان و ایام شب عید مشکلی وجود ندارد.

به گزارش خانه ملت، یزدیان در پایان خاطرنشان کرد: با این حال لازم است بازار به‌صورت مستمر رصد شود تا در ماه‌های آینده نیز تولید و عرضه به میزان کافی ادامه پیدا کند و نگرانی‌ها در خصوص تأمین گوشت مرغ برطرف شود.