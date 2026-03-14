خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یزدیان:

بازار به‌صورت مستمر رصد شود
کد خبر : 1761973
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تأکید بر ضرورت کنترل بازار و حمایت از تولیدکنندگان گفت: لازم است بازار به‌صورت مستمر رصد شود تا در ماه‌های آینده نیز تولید و عرضه به میزان کافی ادامه پیدا کند و نگرانی‌ها در خصوص تأمین گوشت مرغ برطرف شود.

به گزارش ایلنا، حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی. با اشاره به وضعیت بازار برخی کالاها از جمله گوشت قرمز گفت: نظارت دستگاه‌های مسئول بر بازار در برخی حوزه‌ها حداقلی است و لازم است وزارتخانه‌های مربوطه با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنند. 

وی افزود: نوسانات نرخ ارز نیز همچنان بر بازار تأثیرگذار است و تا زمانی که این موضوع به‌طور کامل مدیریت نشود، بخشی از بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار ادامه خواهد داشت. 

یزدیان ادامه داد: یکی از راهکارهایی که می‌تواند در کوتاه‌مدت به مدیریت بازار کمک کند، واردات هدفمند گوشت و برخی کالاهاست، اما در کنار آن باید توجه جدی‌تری به حمایت از تولیدکنندگان داخلی شود. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در سال‌های اخیر بارها وعده داده شده که سرمایه مورد نیاز بخش تولید تأمین شود و اگر این موضوع به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش تولیدکنندگان تحقق یابد، شرایط تولید به‌مراتب بهتر خواهد شد. 

وی تأکید کرد: حمایت به‌موقع از تولیدکنندگان، به‌ویژه در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، می‌تواند به تداوم تولید کمک کرده و از بروز نوسانات شدید در بازار جلوگیری کند. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین مرغ در کشور گفت: بر اساس بررسی‌ها، در حال حاضر برای تأمین گوشت مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان و ایام شب عید مشکلی وجود ندارد. 

به گزارش خانه ملت، یزدیان در پایان خاطرنشان کرد: با این حال لازم است بازار به‌صورت مستمر رصد شود تا در ماه‌های آینده نیز تولید و عرضه به میزان کافی ادامه پیدا کند و نگرانی‌ها در خصوص تأمین گوشت مرغ برطرف شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل