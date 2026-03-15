فرشاد ابراهیم‌پور عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت آموزش آنلاین از طریق شاد گفت: ما به صورت روزانه وضعیت آموزشی دانش‌آموزان را از آموزش و پرورش پیگیری می‌کنیم. اشکالات در بستر شاد وجود دارد و قرار است که از طریق تلویزیون اینترنتی و شبکه آموزشی تلویزیونی و بسترهای آفلاین، این کاستی‌هایی که در بستر شاد است، جبران شود. ان‌شاءالله تلاش این است که با استفاده از روش‌های هیبریدی و ترکیبی در آموزش و به صورت غیرحضوری، مسیر تعلیم و تعلم ادامه پیدا بکند.

وی درباره فعالیت در دانشگاه‌ها گفت: ما تعطیلی در نظام آموزش عالی نداریم؛ نظام آموزشی تعطیل‌بردار نیست. هم در حوزه بهداشت و درمان که به صورت حضوری موضوع کارگاه‌ها و آموزش های عملی در حال انجام است، و در حوزه تئوری که آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها کارهایشان را انجام می‌دهند، فعالیت‌ها ادامه دارد و ما تعطیلی نداریم.

این عضو کمیسیون آموزش درباره تدابیر اندیشیده شده برای آموزش در صورت تداوم جنگ بعد از نوروز گفت: پیش‌بینی‌های لازم شده که تا پایان سال تحصیلی در صورت نیاز، شرایط آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به صورت غیرحضوری ادامه پیدا کند و ما نگران تحصیل دانش‌آموزان و دانشگاهیان‌مان نیستیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط پیش آمده و نگرانی داوطلبان کنکور، آیا تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور به صورت مثبت خواهد بود یا قطعی، گفت: برای فرآیندهای اجرایی کنکور مشکلی نداریم، مشکلی که الان وجود دارد، همین نگرانی است که بار روانی کنکور روی داوطلبان کنکور ایجاد کرده است. ما ملاحظه بار روانی را داریم وگرنه از لحاظ اجرایی مشکلی نداریم. تمهیدات لازم برای کاهش با روانی هم اندیشیده است.

ابراهیم پور گفت: درخصوص تاثیر مثبت پایه یازدهم، از گذشته پیشنهاد ما به شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود که تاثیر پایه یازدهم در کنکور مثبت باشد. این موضوع ارتباطی هم به شرایط جنگی کشور ندارد. این موضوع هم باید در دستور کار قرار بگیرد و بررسی و رای گیری شود و اعلام صورت گیرد.

وی همچنین درباره آمار دانش آموزان و دانشجویانی که در این مدت به شهادت رسیده‌اند، گفت: آمار ما همان آماری است که آقای وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده اند و آن آمار رسمی کشور است که مورد تایید مجلس هم هست.

این عضو کمیسیون آموزش درباره مدارس آسیب دیده و تخریب شده در جنگ گفت: به هر صورت، سیستم آموزش و پرورشمان و سیستم آموزشی عالی کشور، تعطیل‌بردار نیستند و معطل رفع نقایص فیزیکی فضاهای آموزشی، تربیتی و فضای دانشگاهی و آزمایشگاهی نمی‌مانیم ما از ظرفیت‌های سالم باقی‌مانده استفاده خواهیم کرد. تا آموزش عالی و آموزش و پرورش به کار خود ادامه دهد. برای نحوه بازسازی و میزان اعتبار مورد هم قطعاً در مجلس تصمیم‌گیری خواهد شد.

