جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده است که چنانچه رژیم جعلی یا آمریکا بخواهند زیرساخت‌های ما را مورد حمله قرار دهند، قطعاً هیچ زیرساختی در منطقه در امان نخواهد بود. ما این توانایی را داریم و اطلاعات و اهداف کاملاً از قبل تعیین شده‌اند و به سهولت و راحتی، همان‌طور که نفرات آن‌ها را در طبقات هتل‌ها و یا ساختمان‌های امنی که پناه برده‌اند، مورد اصابت قرار می‌دهیم، این زیرساخت‌ها نیز به اهداف آسانی تبدیل خواهند شد که با شلیک موشک‌ها و پهبادها می‌توانند به تلی از آتش و خاکستر تبدیل گردند.

اصغر زارعی، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از شرایط فعلی اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران پس از دو هفته و تبعاتی که ادامه‌دار شدن این جنگ برای کشورهای متجاوز در پی خواهد داشت، گفت: همان‌طور که رهبر شهید فرمودند و مسئولین نظام هم اشاره کرده‌اند این بار باید کار را به پایان رساند. در جنگ ۱۲ روزه، تجربه تلخی حاصل شد و پیروزی بزرگی به دست آمد؛ اما فریب آتش‌بس به نوعی موجب شد که موضوع سرکوب و پایان دادن به خصومت دشمن، نیمه‌کار باقی بماند. آن‌ها مسیری را دنبال کردند که در این مسیر، بار دیگر فریب دیپلماسی را در پیش گرفتند و در مسیری افتادند که نهایتاً منجر به این جنگ شد. این جنگ وحشیانه باعث شهادت رهبر، مقامات ارشد نظامی و مسئولین کشوری شد و در کنار آن، شمار زیادی از اطفال بی‌گناه و مردم بی‌گناه ما به شهادت رسیدند.

آمریکا و اسرائیل دچار خطای محاسباتی بزرگی شدند

وی ادامه داد: این خطای محاسباتی که همیشه در اذهان مسئولین ایالات متحده آمریکا و جنایتکار نیابتی‌شان وجود داشته و ناشی از عدم آگاهی و شناخت نسبت به روانشناسی و رفتار ملت ایران بود، موجب شد که دوباره در این تله گرفتار شوند. علی‌رغم ضربات مهلکی که در جنگ ۱۲ روزه متحمل شده بودند و این ضربات آن‌ها را وادار به درخواست آتش‌بس کرده بود، این بار هم می‌پنداشتند که با شهادت رساندن رهبر انقلاب و برخی از مسئولین و رهبران، شیرازه حاکمیت فرو می‌ریزد و بعد از این عملیات گسترده به اهداف خود خواهند رسید. آن‌ها تصور می‌کردند با اتکا به نیروی خفته در درون جامعه می‌توانند این عملیات را آغاز کنند.

امروز بیش از ۱۴ کشور حداقل در منطقه زیر ضربات پهبادی و موشکی ما هستند

این تحلیل‌گر مسائل نظامی با اشاره به این نکته که پس از اقدام دشمنان، به سرعت عملیات مقابله مثل ما با قوت و قدرت آغاز شد و هر لحظه بر شدت و ابعاد آن افزوده می‌شود، تصریح کرد: همان‌طور که رهبر شهید ما، اشاره کرده بودند، این جنگ دیگر جنگ محدود بین ما و آمریکا نبود، بلکه به جنگ منطقه‌ای تبدیل شد. امروز بیش از ۱۴ کشور حداقل در منطقه زیر ضربات پهبادی و موشکی ما هستند و خسارت و آسیب‌های بسیار سنگینی را متحمل شده‌اند، همچنین مراکز متعلق به ایالات متحده آمریکا و متحدانش تحت تأثیر قرار گرفته است.

این حجم از مقابله ایران برای آمریکایی‌ها قابل پیش‌بینی نبود

زارعی با بیان اینکه آمریکایی‌ها ۵۰ سال بعد از جنگ جهانی دوم اقدام به سرمایه‌گذاری‌هایی در این پایگاه‌ها و مراکز منطقه‌ای انجام داده بودند، اظهار کرد:‌ آمریکایی‌ها بخشی زیادی امکانات خود را برای تداوم حضور و سلطه‌شان در منطقه و باج‌خواهی از ملت‌های منطقه در این مراکز متمرکز کرده بودند اما امروز پایگاه‌های آمریکا در بحرین، قطر، عربستان، امارات متحده عربی، عراق، اقلیم کردستان و اردن و سایر مناطق زیر آتش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌ است و به یقین این ضربات و شدت مقابله جمهوری اسلامی برایشان قابل باور و قابل پیش‌بینی نبود.

آمریکا می‌خواهد از گرداب ایجاد شده خارج شود

این کارشناس سیاست خارجی درباره تبعاتی که جنگ اخیر برای آمریکایی‌ها به دنبال داشته است، توضیح داد: مقاومت ایران باعث شکاف جدی میان مسئولان و سیاست‌گذاران ارشد کاخ سفید و همچنین در رژیم صهیونیستی شده است. حتی شکاف زیادی میان متحدان سنتی ایالات متحده آمریکا در اروپا و شرق دور ایجاد شده است که علت آن متضرر شدن از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و بسته شدن تنگه هرمز و افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی است. این مشکلات، فشارهای بی‌سابقه‌ای را بر تصمیم‌گیران کاخ سفید و متحدان آن‌ها وارد کرده و به دنبال این هستند که از گردابی که در آن گرفتار شده‌اند و هر لحظه بیش از پیش در آن غرق می‌شوند، خود را خلاص کنند و با شرایطی آبرومندانه از این گرداب مجدد نجات یابند.

اتحاد و همدلی بی سابقه‌ای بین همه نیروها در ایران ایجاد شده است

زارعی درباره اقدامات ایران در این جنگ تحمیلی گفت: مقامات جمهوری اسلامی ایران همه یک‌صدا با پشتیبانی و حمایت بی‌سابقه مردم و اتحاد همدلی که بین همه نیروها ایجاد شده است، ایستاده‌اند. نیروهای مسلح و مردم ما در این ۱۴ روز در کف خیابان‌ها حضور داشتند، همچنین صدا و سیما و رسانه‌های ما که به نوعی یکی از خاکریزها و پیشران‌های این حرکت مردمی در عرصه مقابله با عناد و جنگ روانی دشمن بوده‌اند، در کنار رزمندگان ما وقایع را به تصویر کشیده‌اند، تصویری که حضور مردم و نیروهای مسلح ما را برای افکار جهانی به نمایش گذاشته شده و باعث شده که آن‌ها بیش از پیش دچار سردرگمی شوند. اینکه که آقای ترامپ هر لحظه توییت می‌زند و با لحنی بد درباره مردم ایران صحبت می‌کند نشان می‌دهد آن‌ها در موضع انفعالی قرار گرفته‌اند

وی اضافه کرد: اتفاقی مهمی در شب‌های گذشته در غرب عراق رخ داد و هواپیمای بسیار پیشرفته سوخت‌رسان آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت و شش نفر از کادر و خدمه آن کشته شدند، یکی دیگر از آن‌ها مجبور شد در یکی از فرودگاه‌های سرزمین‌های اشغالی به زمین بنشیند. همچنین ضربات پهپادها و موشک‌های ما در اقلیم کردستان، امارات، بحرین، قطر، کویت، عربستان و نقاط دیگر هر لحظه بر سر آن‌ها می‌بارد.

ما شگفتانه‌های زیادی داریم که رو نکرده‌ایم

این کارشناس حوزه خاورمیانه با اشاره به هماهنگی بین نیروهای مقاومت، تشریح کرد: نیروهای مقاومت در عراق و لبنان، حزب‌الله قهرمان، کاملاً پای کار آمده‌اند. ما همچنان شگفتانه‌های زیادی داریم که رو نکرده‌ایم، برای مثال هنوز یمن ما وارد عمل نشده است. حوثی‌ها دست روی ماشه آماده هستند که تنگه باب المندب را روی شناورهای عبوری مسدود کرده و با مشکلات جدی مواجه سازند. اگر این اتفاق بیفتد، قاعدتاً بیش از هر کشور یا ملتی، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و حامیان رژیم جعلی و متحدان آمریکا متضرر خواهند شد.

وی یادآور شد: شما روز جهانی قدس شاهد بودید که ملت قهرمان ایران پا به پای مسئولین خود، از رئیس‌جمهور محترم گرفته تا تمامی مقامات ارشد دولت و اعضای کابینه و همچنین سران سه قوه، همه و همه در کف خیابان بودند. علیرغم خسارت‌ها و جنایتی که رژیم مرتکب شده و مسیر ورودی و انتهایی خیابان انقلاب و خیابان آزادی را با بمب‌های خود بمباران کردند، مردم یک قدم عقب‌نشینی نکردند و به مسیر خود و حضورشان در نماز جمعه بیش از هر زمان دیگری ادامه دادند.

محاسبات نظام سلطه بهم ریخته است

زارعی در رابطه با اهمیت حضور مردم در صحنه یادآور شد: این اصرار بر حضور در کف خیابان‌ها که در این مدت استمرار داشته، اهمیت زیادی دارد ما شاهد بودیم که مردم با رهبری عظیم‌الشأن، امام خامنه‌ای، بیعت کرده و پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند. این اقدامات، تمامی محاسبات نظام سلطه به رهبری آمریکا و متحدان جنایتکار آن‌ها در منطقه و برخی از دولت‌های اروپایی را کاملاً به هم ریخته و هیچ چشم‌انداز روشنی برای پایان بخشیدن به این گرداب و تله‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، نمی‌بینند. هر لحظه خسارت، فشار و تلفات بیشتری به آن‌ها وارد می‌شود و میزان خسارات و تلفات، هم نیروی انسانی و هم امکاناتی که در منطقه بعد از ۵۰-۶۰ سال تدارک دیده بودند، به خاکستر تبدیل می‌شود. مراکز اقتصادی آن‌ها، بانک‌هایشان و بسیاری از زیرساخت‌هایی که متعلق به ایالات متحده آمریکا یا رژیم جعلی است، شناسایی شده و زیر ضرب موشک و پهباد قرار می‌گیرد.

هیچ زیرساختی در منطقه در امان نخواهد بود

این تحلیل‌گر روابط بین‌الملل در خصوص پاسخ‌های احتمالی ایران در صورت حمله به زیرساخت‌های کشورمان تشریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده است که چنانچه رژیم جعلی یا آمریکا بخواهند زیرساخت‌های ما را مورد حمله قرار دهند، قطعاً هیچ زیرساختی در منطقه در امان نخواهد بود. ما این توانایی را داریم و اطلاعات و اهداف کاملاً از قبل تعیین شده‌اند و به سهولت و راحتی، همان‌طور که نفرات آن‌ها را در طبقات هتل‌ها و یا ساختمان‌های امنی که پناه برده‌اند، مورد اصابت قرار می‌دهیم، زیرساخت‌های مرتبط با آمریکا هم به اهداف آسانی تبدیل خواهند شد که با شلیک موشک‌ها و پهبادها می‌توانند به تلی از آتش و خاکستر تبدیل شوند.

ما برای هفته‌ها و ماه‌ها توان ادامه جنگ را داریم

وی خاطرنشان کرد:‌ قطعاً آمریکا و متحدانش به دنبال این هستند که هر چه سریع‌تر آتش این جنگ و این دام را که خودشان جلوی پای خود ایجاد کرده‌اند، خاموش کنند و از این مهلکه نجات یابند. ما هم نشان داده‌ایم که همچنان حداقل‌هایی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موشکی و پهبادی خود استفاده کرده و می‌توانیم در ادامه این مسیر برای هفته‌ها و ماه‌ها توان ادامه جنگ را داشته باشیم. مردم ما قطعاً با آنچه که در اذهان و افکار ملت‌های دیگر و خصوصاً سران جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌گذرد، تفاوت‌های غیرقابل باوری دارند که اساساً در مخیله آن‌ها نمی‌گنجد.

