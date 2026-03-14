موج ۴۸ عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد

موج ۴۸ عملیات وعده صادق ۴ بارمز مبارک یا قمربنی هاشم (ع) تقدیم به "شهدای والامقام شیرازی و ابراهیم زاده" هم‌زمان با حزب الله لبنان، علیه اهدافی در شمال سرزمینهای اشغالی، الجلیل، جولان، حیفا و پایگاههای نظامیان تروریست امریکا در منطقه با شلیک موشکهای سوخت جامد خیبر شکن و سوخت مایع قدر و پهپادهای انهدامی با عنایت الهی به صورت کاملا موفق به اجرا در آمد.