

بسم الله الرحمن الرحیم

در راستای شکارهای مدافعان آسمان کشور، دو فروند پهپاد ام‌کیو ناین در فیروزآباد و بندرعباس و یک هواگرد دیگر در آسمان تبریز، توسط سامانه‌های پدافندهوایی سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافندهوایی کشور، رهگیری و منهدم شد.



آمار کل پهپادهای منهدم‌شده تا این لحظه به ۱۱۲ فروند از انواع مختلف پهپادهای رزمی، شناسایی و انتحاری رسیده است.



به پشتوانه لبیک صادقانه ملت ایران به نخستین فراخوان رهبر معظم انقلاب و حضور حیرت‌انگیز مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، رزمندگان دلیر ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای هوافضا و دریایی سپاه و حزب‌الله، موج «چهل و پنجم» عملیات وعده‌صادق۴ را، با رمز مبارک «یاصاحب الزمان»، به‌صورت مشترک، در عصر روز جمعه، علیه اهداف دشمن آمریکایی-صهیونی با موفقیت اجرا کردند.



در این عملیات، موشک‌های نقطه‌زن سوخت جامدِ خیبرشکن و پهپادهای تهاجمی، به‌صورت انبوه و مؤثر روانه اهداف دشمنان شدند. انهدام زیرساخت‌های فرماندهیِ شمالیِ صهیونیست‌هایِ اشغالگر و مکان تجمع نیروهای آمریکایی، پس از اخطار خروج از منطقه، برجسته‌ترین اهداف راهبردی در طراحی این عملیات بودند.



در راستای دستیابی به اهداف فوق، مراکزی در «حیفا»، «قیساریه»، شهرک های «زرعیت» و «شلومی» و همچنین مجتمع نظامی-صنعتی «حُلون» توسط پهپادهای حزب‌الله و موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفتند.



مکان‌های تجمع نیروهای متجاوز آمریکایی، پس از اخطار خروج از منطقه، شامل پایگاه‌های «الظَفره» و «اِربیل»، توسط موشک‌ها و پهپادهای نیروی دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران، مورد شناسایی و اصابت سنگین و پرحجم قرار گرفتند.



موج چهل‌وششم عملیات وعده‌صادق۴ نیز ساعتی قبل در کوتاه‌ترین زمان پس از موج قبلی، علیه مراکز و نیروهای متخاصم آمریکایی و صهیونیستی اجرا شد.



در راستای هدف شکار فرماندهان جنایتکار صهیونیستی و آمریکایی، ۱۰ نقطه‌ی اختفا و اسکان در سرزمین‌های اشغالی و ۳ مکان تجمع و اختفای آمریکایی‌ها در منطقه، مورد شناسایی و هدف قرار گرفتند.



در این عملیات، ۷ نقطه در تل‌آویو، ۲ نقطه در «ریشون‌لتسیون» و ۱ نقطه در «شُهام» در سرزمین‌های اشغالی و ۳ مکان تجمع فرماندهان قاتل آمریکایی در پایگاه های «ملک سلطان»، «ویکتوریا» و «اِربیل» مورد هدف موشکی و پهپادی قرار گرفتند.



دیر نیست که راهپیمایی روز قدس تبدیل به راهپیمایی به‌سمت قدس شریف باشد و به امید خداوند قادر و متعال، نماز مسلمانان جهان در مسجدالاقصی خوانده شود. و قسم به مظلومیت شهدایمان، تقاص تک‌تک خون‌های به ناحق‌ریخته شده و غرامت آسیب‌های وارده را پس خواهید داد. فرماندهان شرور آمریکایی و صهیونیستی، خوب نگاه کنید! آسمان و زمین برایتان بی‌دفاع شده و درهای جهنم، تا نابودی آخرین جنایتکار کودک‌کُش، بسته نخواهد شد.



و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم