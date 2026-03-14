به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: نیروی دریایی سپاه امروز طی دو مرحله حمله در موج ۴۵ عملیات وعده صادق ۴، مقر تروریست‌های امریکایی در پایگاه هوایی «الظفره» را زیر ضربات کوبنده موشکهای بالستیک نقطه زن قرار داد.

در این عملیات تهاجمی رادارهای هشدار اولیه، مراکز فرماندهی و کنترل آتش و مرکز تجمع تروریست‌های امریکایی در این پایگاه با موشک‌های کروز و بالستیک مورد اصابت دقیق قرار گرفت.

نیروی دریایی سپاه تا برچیده شدن کامل پایگاه‌های تروریست‌های امریکایی در منطقه که دلیل اصلی ناامنی، فتنه و کشتار مسلمان در این نقطه جغرافیایی هستند حملات خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/