خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روابط عمومی سپاه:

حملات نیروی دریایی سپاه تا برچیده شدن کامل پایگاه‌های تروریست‌های امریکایی در منطقه ادامه دارد

کد خبر : 1761893
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: حملات نیروی دریایی سپاه تا برچیده شدن کامل پایگاه‌های تروریست‌های امریکایی در منطقه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: نیروی دریایی سپاه امروز طی دو مرحله حمله در موج ۴۵ عملیات وعده صادق ۴، مقر تروریست‌های امریکایی در پایگاه هوایی «الظفره» را زیر ضربات کوبنده موشکهای بالستیک نقطه زن قرار داد. 

در این عملیات تهاجمی رادارهای هشدار اولیه، مراکز فرماندهی و کنترل آتش و مرکز تجمع تروریست‌های امریکایی در این پایگاه با موشک‌های کروز و بالستیک مورد اصابت دقیق قرار گرفت. 

نیروی دریایی سپاه تا برچیده شدن کامل پایگاه‌های تروریست‌های امریکایی در منطقه که دلیل اصلی ناامنی، فتنه و کشتار مسلمان در این نقطه جغرافیایی هستند حملات خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل