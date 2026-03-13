اجرای موج ۴۶ عملیات وعده صادق ۴ با شلیک انواع موشکهای سنگین
کد خبر : 1761874
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه در اطلاعیه موج ۴۶ عملیات "وعده صادق" با چهار رمز مبارک "یا صاحب الزمان" و به یاد سپهبد پاسدار شهید غلامعلی رشید و محمد باقری، علیه اهدافی در سرزمینهای اشغالی با موشکهای فوق سنگین خرمشهر، خیبرشکن، عماد و قدر به اجرا در آمد.
زندگی صهیونیستها در این لحظات به آژیر به آژیر و دعوا بر سر ورود به پناهگاه تبدیل شده است.
اطلاعات تکمیلی تا لحظاتی دیگر منتشر خواهد شد.