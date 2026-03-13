سفارت ایران در ترکیه:

هیچ پرتابه‌ای از ایران به ترکیه شلیک نشده است

کد خبر : 1761856
سفارت ایران در ترکیه با صدور بیانیه‌ای، شلیک هر گونه پرتابه از ایران به سمت ترکیه را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: در پی انتشار خبر‌هایی درباره رهگیری مهمات وارد شده به حریم هوایی ترکیه بدین وسیله تاکید می‌شود؛ هیچ پرتابه‌ای از ایران به سوی ترکیه شلیک نشده است.

 

با توجه به گفت‌وگوی اخیر روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و نیز رایزنی‌های وزرای امور خارجه دو کشور، جمهوری اسلامی ایران برای رفع هرگونه ابهام، آمادگی خود را برای تشکیل یک تیم فنی مشترک به منظور بررسی دقیق این موضوع اعلام نموده است.

همانگونه که پیشتر نیز گفته شده است، جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دوست و همسایه، جمهوری ترکیه احترام کامل می‌گذارد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل