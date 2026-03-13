سفارت ایران در ترکیه:
هیچ پرتابهای از ایران به ترکیه شلیک نشده است
سفارت ایران در ترکیه با صدور بیانیهای، شلیک هر گونه پرتابه از ایران به سمت ترکیه را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: در پی انتشار خبرهایی درباره رهگیری مهمات وارد شده به حریم هوایی ترکیه بدین وسیله تاکید میشود؛ هیچ پرتابهای از ایران به سوی ترکیه شلیک نشده است.
با توجه به گفتوگوی اخیر روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و نیز رایزنیهای وزرای امور خارجه دو کشور، جمهوری اسلامی ایران برای رفع هرگونه ابهام، آمادگی خود را برای تشکیل یک تیم فنی مشترک به منظور بررسی دقیق این موضوع اعلام نموده است.
همانگونه که پیشتر نیز گفته شده است، جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دوست و همسایه، جمهوری ترکیه احترام کامل میگذارد.