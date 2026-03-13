به گزارش ایلنا، در متن پیام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتش جمهوری اسلامی ایران از صبح امروز، اهداف متعددی را در سرزمین‌های اشغالی با شلیک انبوهی از پهپادهای انهدامی خود، مورد هجمه قرار داد.

موج چهل و سوم عملیات وعده‌صادق۴ با رمز «یا شدیدالعقاب»، علیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و دیگر پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه، قلب تل‌آویو، شمال اراضی اشغالی و ایلات به‌اجرا در آمد.

این موج حمله با استفاده از موشک‌های نقطه‌زن و سهمگین خرمشهر با سر جنگی ۲ تنی، قدر با کلاهک بارشی، عماد، خیبرشکن و پهپادهای انهدامی به اجرا در آمده است.

در جریان اجرای این موج، پایگاه «موفق‌السُلطی» و سایر پایگاه‌های آمریکا در منامه و اَربیل مورد هدف شدیدترین حملات موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران قرار گرفتند.

پدافندهوایی جبهه مقاومت نیز در میانه این عملیات موفق شد یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان را که در حال سوخت‌رسانی به یک جنگنده متخاصم بود، مورد اصابت قرار دهد که خدمه آن نیز کشته شدند.

موج «چهل‌وچهارم» عملیات وعده صادق۴ هم، با رمز مبارک «یا صادق‌الوعد» اجرا شد.

این عملیاتِ پیوسته و فراگیر، با انبوه موشک‌های نقطه‌زن و فوق‌سنگین خرمشهر، خیبرشکن، فتاح، عماد و قدر و پهپادهای انهدامی، اهداف رژیم‌صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی، کِریات‌شِمونه، خَدِرا و حیفا و هم‌چنین ناوگان پنجم دریایی آمریکا و دیگر پایگاه‌های ارتش تروریست آمریکا را در سحرگاه بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان منهدم ساختند.

شب گذشته ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن آمریکا، هدف حملات نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تابه‌حال غیرعملیاتی گشته و به‌سمت مبدا اولیه خود حرکت کرد.

دشمنی که مرگ سربازانش را، ضربه خفیف مغزی اعلام می‌کند، باید هم استیصال در ناو جرالد فورد و آتش‌سوزی در آن و برجای گذاشتن مجروح در طی خوددرگیری را نادیده بگیرد و اکنون با همین توجیه، انهدام سوخت‌رسانش تحت عنوان نقص فنی عنوان می‌شود.

تعداد نقص فنی، ضربات مغزی خفیف و خوددرگیری‌هایتان، مدتیست بیش از پیش شده.

در هر نقطه‌ای از منطقه به‌ویژه در مناطق اسکانتان، مناطق صنعتی و پناهگاه‌های زیرزمینی که باشید، زیر آتش و آوار دفن خواهید شد.

و من النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

