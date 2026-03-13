موج ۴۵ وعده صادق ۴ اجرا شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه موج چهل و پنجم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک " یاصاحب الزمان " در عصر روز جمعه بعداز لبیک شگفت انگیز مردم ایران به رهبر معظم انقلاب و حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس بایاد شهید حاجی زاده و محمود باقری علیه اهداف دشمن امریکایی _صهیونی با انبوه موشکهای نقطه زن سوخت جامد خیبر شکن و همکاری نیروی دریایی سپاه و یگان پهپادی ارتش و سپاه و حزب الله لبنان به اجرا درآمد.