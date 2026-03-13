پزشکیان: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال تجزیه کشورهای بزرگ اسلامی هستند

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران و آقای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر عصر امروز در گفت وگوی تلفنی در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به تبادل نظر پرداختند.

رئیس‌جمهور در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه ما برای بار دوم در میانه روند دیپلماسی و مذاکرات و تلاش برای حل‌وفصل مسائل بودیم که بار دیگر مورد تهاجم نظامی قرار گرفتیم گفت:ثابت شد که آمریکا به دنبال حل مسئله نیست.

پزشکیان با اشاره به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی نیات و اهداف شومی را برای تضعیف و تجزیه ایران و کشورهای بزرگ اسلامی دنبال می کنند، تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل تحمل نمی‌کنند کشورهای بزرگ و قدرتمند اسلامی مثل ایران، مصر، ترکیه و عربستان در منطقه وجود و حضور داشته باشند.

رئیس جمهور با اشاره به ادعاهای وقیحانه رئیس‌جمهور آمریکا در اتهام زنی به ملت بزرگ ایران به عنوان تروریست اظهار داشت: این متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی هستند که رهبران، دانشمندان، فرماندهان و مردم عادی ایران و دانش‌آموزان ما را در خیابان‌ها، تجمعات مردمی و مدارس قتل‌عام کرده و با ارتکاب چنین جنایات شنیعی وقیحانه ملت ایران را به تروریسم متهم می‌کنند.

پزشکیان تاکید کرد: مردم شجاع و غیرتمند ایران علیرغم اینکه رئیس جمهور آمریکا ایشان را دعوت به آشوب در کشور می‌کند هرشب در خیابان ها به صورت گسترده حضور یافته و با برگزاری مراسم دعا و نیایش‌های رمضانی از میهن و نیروهای مسلح خود حمایت می‌کنند.

رئیس جمهور اقدام بزدلانه دشمن امریکایی صهیونی در ترور رهبر عزیز و عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی را موجب جریحه‌دان شدن احساسات میلیون‌ها تن از مردم ایران و علاقمندان به ایشان در سراسر منطقه و خشم و انزجار شدید آنها نسبت به آمریکا و اسرائیل عنوان کرد و افزود : ما به هیچ وجه با کشورهای اسلامی مشکلی نداریم و آنها برادران عزیز ما هستند. اما با توجه به اینکه آمریکا و اسرائیل با سوءاستفاده از قلمرو و حریم آنها حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران را مورد تجاوز قرار داده و مرتکب جنایت علیه ملت ایران می‌شوند در چارچوب حق دفاع مشروع اقدام به هدف قرار دادن آن پایگاه‌ها می کنیم.

پزشکیان خواستار هوشیاری کشورهای اسلامی نسبت به توطئه‌های دشمنان مشترک امت اسلامی شد و تاکید کرد: کشورهای اسلامی نباید اجازه دهند آمریکا و اسرائیل با اختلاف‌افکنی بین کشورهای اسلامی ایجاد تفرقه کنند.

رئیس‌جمهور همچنین از هرگونه ابتکار و پیشنهاد کشورهای اسلامی برای تقویت وحدت و انسجام بین کشورهای منطقه و بازگشت به ثبات و امنیت و صلح استقبال کرد و افزود : امروز در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس و علیرغم همه تهدیدات و تجاوزات نظامی، مردم در سراسر ایران با حضور میلیونی در خیابان‌ها به حمایت و دفاع از میهن خود و آرمان مقدس فلسطین پرداختند و مطمئن باشید که مردم و کشور ایران عزیز ما در مقابل اسرائیل تسلیم نخواهد شد. تداوم تجاوزات علیه ایران موجب گسترش تنش و درگیری در کل منطقه می شود و سران کشورهای بزرگ منطقه نباید اجازه بدهند تا متجاوزان نیات شوم خویش را عملی کنند.

عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر نیز در این گفت‌وگوی تلفنی با تبریک ماه مبارک رمضان به رئیس‌جمهور، دولت و مردم ایران مراتب تسلیت و همدردی خود را در پی شهادت جمعی از مردم شریف ایران ابراز داشت.

رئیس‌جمهور مصر با اشاره به موضع اصولی این کشور در مخالفت با جنگ و بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه، بر ضرورت حل‌وفصل مسائل و اختلافات از طریق راهکار دیپلماسی تاکید کرد.

السیسی با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک تداوم جنگ و درگیری برای ثبات و امنیت منطقه و جهان، خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها برای اجتناب از تشدید فزاینده تنش شد و آمادگی خود را برای هرگونه تلاش و مساعی این کشور جهت پایان جنگ و بازگشت آرامش و امنیت به منطقه ابراز داشت.

