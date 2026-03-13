دو تیم ارسال کننده تصویر به «اینترنشنال» بازداشت شدند

به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: این افراد در «تلگرام» با عنوان «لئون» تصاویر جعلی و تقطیع شده برای شبکه تروریستی اینترنشنال جمع آوری می‌کردند.

این سازمان اطلاعاتی افزوده که این افراد با پخش تصاویر می‌خواستند افکار عمومی را تحریک و خیابان‌ها را به آشوب بکشند، اما «سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات با کمک گزارش‌های مردمی به سامانه تلفنی ۱۱۴ آنها را شناسایی و بازداشت کردند.»

به گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، «بازداشت‌شدگان در استان فارس مرتبط با گروهک تروریستی سلطنت طلب بودند و از سوی رژیم صهیونیستی تأمین مالی می‌شدند.»

سازمان اطلاعات سپاه از مردم خواسته با ادامه حضورشان در خیابان‌ها، هرگونه تلاش برای ایجاد ناامنی یا تحریک افکار عمومی را به اطلاع این سازمان برسانند تا با عوامل دشمن قاطعانه برخورد کنند.