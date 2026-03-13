خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در پیامی خطاب به ملت عزیز و دلاور ایران:

حضور درخشان و حماسی شما در راهپیمایی روز قدس جهان را به تحسین و تعظیم وا داشت

حضور درخشان و حماسی شما در راهپیمایی روز قدس جهان را به تحسین و تعظیم وا داشت
کد خبر : 1761821
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور با قدردانی از حضور حماسی ، درخشان، آگاهانه، وحدت بخش و بی نظیر ملت ایران در راهپیمایی روز قدس ، بر آمادگی قاطع و کامل دولت در حمایت و اطلاعات از رهبری سوم انقلاب تاکید کرد و گفت : امروز مهم ترین دغدغه دولت سامان بخشیدن به امور مردم است.

به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان در پیام قدردانی از حضور میلیونی و حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس که با شهامت بیاد ماندنی خود به خیابانها آمدند و جهان را در مقابل خود به تحسین و تعظیم وا داشتند، تداوم پیروی از راه پر فروغی که امام خمینی و رهبر شهید خامنه ای بزرگ فرا روی ملت ایران گشودند را حمایت و اطاعت از رهبری سوم انقلاب اسلامی دانست.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه به‌عنوان منتخب ملت ایران و رئیس‌جمهور طبق معیارهای شرعی، قانونی و ملی خود را موظف به تبعیت کامل از رهنمودهای رهبری  می‌دانم افزود : هیچ سیاستی در اداره کشور و ارتباطات بین‌المللی، بدون هماهنگی با رهبری از سوی دولت مطرح و پیگیری نمی‌شود و این اطاعت و پیروی، از اصول و بنیان‌های انسجام ملی و مبنای عمل دولت چهاردهم بوده است و خواهد بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

ملت عزیز و دلاور ایران

حضور درخشان، آگاهانه و وحدت‌بخش شما در راهپیمایی روز قدس، جلوه‌ای تمام‌نما از تعهد و مسئولیت‌پذیری در قبال ارزش‌های انسانی، اسلامی، میهنی و ملی بود. شما مردم بزرگ، با حضور میلیونی و شجاعانه خود در خیابان‌های سراسر کشور، به مبارزه با شرارت و توحش اشقیای زمانه، معنا و جلوه‌ای تازه بخشیدید و پرچم آزادی‌خواهی، استقلال و ستم‌ناپذیری ملت ایران را بار دیگر به بلندای تاریخ برافراشتید. 

شما مردم غیور، از زن و مرد و کودک و جوان و پیر، بی‌ترس و واهمه، شانه‌به‌شانه یکدیگر زیر بمباران تهدید و تجاوز دشمنان سفاک، مرگ را به سخره گرفتید و با شهامتی به‌یادماندنی به خیابان‌ها آمدید و جهان را در مقابل حضور حماسی خود به تحسین و تعظیم واداشتید. 

اینجانب قدردان حضور پر افتخار شما ملت بی‌نظیر هستم و از خداوند قادر متعال، عزت و سربلندی روزافزون تک‌تک شما بزرگواران را در سایه پرچم جمهوری اسلامى ایران و رهبری عالی‌قدر کشور مسئلت دارم. درودهای پایان‌ناپذیر من نثار جان‌های پاک و دل‌های آگاه شما ملت بزرگ باد.

ملت بزرگ و رشید 

گرچه داغ شهادت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای در دل همه ما زنده و تازه ‌است، اما تداوم پیروی از راه پر فروغی که امام خمینی و رهبر شهیدمان خامنه‌ای بزرگ فراروی ملت ایران گشودند در حمایت و اطاعت از رهبری سوم انقلاب اسلامی خواهد بود. پیام رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی، چونان بیانات راه‌گشای اسلاف صالح خود مسیر آینده کشور را در این مقطع سرنوشت‌ساز روشن و مشخص نمود. توجه به این پیام و رهنمودهای ایشان نصب‌العین همه مسئولان کشور خواهد بود و به اتکای دوراندیشی رهبری ‌عالی‌قدر، با همراهی ملت تاریخ‌ساز ایران عبور از این بحران ممکن، میسر و حتی آسان خواهد شد.

به‌عنوان منتخب ملت ایران و رئیس‌جمهور طبق معیارهای شرعی، قانونی و ملی خود را موظف به تبعیت کامل از رهنمودهای رهبری  می‌دانم، هیچ سیاستی در اداره کشور و ارتباطات بین‌المللی، بدون هماهنگی با رهبری از سوی دولت مطرح و پیگیری نمی‌شود و این اطاعت و پیروی، از اصول و بنیان‌های انسجام ملی و مبنای عمل دولت چهاردهم بوده است و خواهد بود.

امروز مهم‌ترین دغدغه دولت علاوه بر تدارک لازم برای دفاع همه‌جانبه نیروهای مسلح کشور،  سامان‌بخشیدن به امور مردم است و همراهی، همدلی و مشارکت همه قوا برای پاسخگویی شایسته به این دغدغه‌ها ضروری است. حمایت رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی نیز سرمایه بزرگی برای دولت است و بار سنگین اداره کشور نیازمند حمایت ایشان است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر سرمایه اصلی حمایت مردم و رهبری عالی‌قدر به فضل الهی خواهد توانست مشکلات را از سر راه برداشته و در انجام وظایف خود و ارائه خدمت به ملت بزرگ ایران موفق باشد.

مسعود پزشکیان

                                                      

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل