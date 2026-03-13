دوران کنونی، فصل سیاه کردن چهره استکبار است

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح امروز در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس در اصفهان، با اشاره به تحولات نوین منطقه اظهار داشت: دوران کنونی، فصل سیاه کردن چهره استکبار و پیش‌روی به سوی اضمحلال دشمنان است. رزمندگان ما با اتکا به تجهیزات جدید و اراده‌ای پولادین، راهبرد ذلت دشمن را با قدرت دنبال می‌کنند.

وی با تاکید بر لزوم وحدت ملی در برابر توطئه‌های خارجی، تصریح کرد: دشمنان با انگیزه‌های پلید، رؤیای تسلیم ایران را در سر می‌پرورانند، اما این آرزو همچون اسلافشان در گور دفن خواهد شد. ملت ایران با تاسی به مکتب عاشورا ثابت کرده است که در مسیر حفظ دین خدا، از هیچ فداکاری‌ای دریغ نمی‌کند و هرگز دست نیاز به سوی مستکبران دراز نخواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه در بخش کلیدی سخنان خود، حامل پیام فرماندهان ارشد نظامی به مردم بصیر ایران بود و خاطرنشان کرد: رزمندگان و مجاهدان جهاد با استکبار، مردم را بزرگترین پشتوانه الهی خود می‌دانند. پیام صریح فرماندهان این است که تا انتقام خون شهیدان سرافراز و فرماندهان مقتدر گرفته نشود و دشمن ناچار به اعتراف به شکست نگردد، جهاد و مبارزه متوقف نخواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی در سخنرانی راهپیمایی روز قدس اصفهان، با تبیین راهبرد «مقاومت فعال» در برابر تهدیدات، از عهد ناگسستنی رزمندگان اسلام برای استمرار جهاد تا انتقام قطعی خون شهدا و شکست نهایی جبهه استکبار خبر داد.

وی عنوان کرد: فرماندهان و مجاهدان جهاد و مبارزه با استکبار، با قدردانی از حمایت بی‌دریغ مردم، پیام خود را به این شرح بیان کردند: درود و صلوات خدا بر شما، مردم بصیر، ولایتمدار و حسینی! بعد از سخت‌ترین روزها و بعد از آن همه مشکلات، شما، بعد از خدا، بزرگترین پشتوانه‌ی ما هستید.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با «سنگرنشین» خواندن ملت ایران در دفاع از اسلام ناب، به حماسه‌آفرینی‌های اخیر مردم در ایام ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: حضور آگاهانه مردم در صحنه، موتور محرک پیروزی‌های جبهه حق است. وی در پایان با نوید رقم خوردن تحولات مثبت، هفته پیش رو را «هفته حیات، حماسه و پیروزی» نامید.