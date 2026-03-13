دشمن وحشی را چنان بکوبید که جرئت حمله به ایران را نداشته باشد

به گزارش ایلنا،آیت الله سید احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، در خطبه های نمازجمعه این هفته، در محل دانشگاه تهران پیرامون شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: گاهی مرگ به سراغ انسان می‌آید و گاهی انسان مرگ را انتخاب می‌کند مرگی که ایشان داشتند، مرگی انتخابی بود و همگی در اولین پیام رهبر معظم انقلاب شنیدیم که دست سالم خود را مشت کرده بودند و تا آخرین لحظه با کینه از دشمنان به دیدار پروردگار شتافتند.

وی افزود: آنان که به دیدار خدا می‌روند در دو گروه‌اند که گروه اول با دست خالی و گروه دوم با کوله‌باری از اعمال صالح می‌روند و امامین انقلاب از گروه دوم بودند که با توشه‌ای از اعمال نیکو به لقاءالله پیوستند.

آیت الله خاتمی با اشاره به اقدامات امامین انقلاب ادامه داد: در عرصه داخلی، امام راحل نظام اسلامی را بنیان گذاشت که ریشه اعمال صالح است و امام شهیدمان این نظام را تقویت کرد؛ اگرچه این زیرساخت را از ما گرفتند، اما انتخاب به‌جای مجلس خبرگان رهبری بلافاصله پس از این واقعه، خود یک عمل صالح بود.

وی اضافه کرد: عمل صالح خارجی امامین ما حفظ آرمان فلسطین بود، چراکه دشمنان نقشه کشیده بودند تا این مسئله صرفاً یک موضوع عربی باقی بماند، اما امام راحل با اعلام روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، تأکید کردند که این یک مسئله اسلامی و جهانی است.

خطیب جمعه تهران خاطرنشان کرد: در ادامه این مسیر، امام شهید نیز فرمودند که مهم‌ترین مسئله جهان اسلام مسئله فلسطین است؛ امام راحل فرموده بودند اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود و ما نیز صراحتاً می‌گوییم برای استقرار صلح و آرامش، این رژیم جلاد باید از بین برود.

وی تصریح کرد: تا زمانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی حضور دارند، بشریت روی آرامش نخواهد دید و ان‌شاءالله رزمندگان اسلام با نابودی آن‌ها، دشمنان را پشیمان می‌کنند؛ جنایت کشتار اطفال مظلوم در میناب که توسط رژیم آمریکا آفریده شد، قلب همه را سوزاند و به عنوان لکه ننگی ابدی بر پیشانی دولت آمریکا باقی می‌ماند.

آیت الله خاتمی اظهار داشت: روز چهارشنبه شاهد تشییع شهدای فرماندهان نیروهای مسلح و شهدای مردمی بودیم و خون این عزیزان از بین رفتنی نیست؛ این روزهای تاریخی و ماندگار برای امت ما با افتخارآفرینی شما همراه است، در حالی که دنیای استکبار چهارمین جنگ خود را علیه ما تحمیل کرده است.

وی در تبیین این نبردها افزود: طبق آیات سوره بقره، دشمنان با اصل اسلام درگیر هستند و پس از جنگ‌های هشت ساله، دوازده روزه و جنگ سوم که به تعبیر امام شهید شبه‌کودتا بود، اکنون در جنگ چهارم به سر می‌بریم که ویژگی دوم این روزها، حماسه حضور شما در صحنه است.

وی با تأکید بر اینکه دشمن با حضور مردم هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، بیان داشت: این حضور کیمیای خدمت است؛ دشمن در این خیال بود که با ضربه به رأس نظام، مجموعه آسیب می‌بیند، اما آن‌ها نفهمیدند که نظام قائم به شخص نیست، بلکه قائم به مردم است و صاحب اصلی این نظام مردم‌اند.

آیت الله خاتمی در ادامه گفت: مجلس خبرگان رهبری به‌موقع به وظیفه خود عمل کرد و گزینه‌ای صالح و شایسته یعنی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان رهبری معرفی نمود؛ این انتخاب خردورزانه، قانون‌مدارانه و به دور از احساسات بود و تمام شرایط رهبری در ایشان احراز شد.

وی یادآور شد: ایشان فقیهی مدیر و مدبر هستند که مدیریت و تدبیر را از محضر امام شهید آموختند و بیانیه جامع و زیبای ایشان نیز شنیده شد؛ این انتخاب دشمن را ناامید کرد و ان‌شاءالله با تلاش تمام رزمندگان، دشمنان به کلی مأیوس خواهند شد.

خطیب جمعه پایتخت ضمن تشکر از وحدت حاکم بر کشور تصریح کرد: مراجع تقلید، رؤسای سه قوه و نیروهای مسلح همگی این انتخاب را تبریک گفتند که این همان وحدت مدنظر امام و مقام معظم رهبری بود؛ اکنون مهم‌ترین وظیفه، همان‌گونه که از امام کبیر و امام شهید اطاعت شد، اطاعت از "امام جوان" و رهبر سوم انقلاب است.

وی افزود: نیروهای مسلح ما در این مقطع امتحان خوبی دادند و من به نمایندگی از مردم دست تک‌تک شما را می‌بوسم و می‌خواهم دشمن وحشی را چنان بکوبید که جرئت حمله به ایران را نداشته باشد؛ شما مردمی هستید که هرگز خسته نخواهید شد، اما به فضل خدا دشمن را خسته خواهید کرد.

آیت الله خاتمی در پایان تأکید کرد: شما در این عرصه در هر حال برنده‌اید و قول می‌دهم که دشمنان نابود خواهند شد؛ رزمندگان میدان انتقام خون امام شهید، شهدای میناب و دیگر شهدا را خواهند گرفت و به دلیل شکوه این اجتماع روز قدس، جهت رعایت حال شما خطبه‌ها را به اختصار به پایان می‌برم.

انتهای پیام/