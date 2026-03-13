متن بیانیه به شرح زیر است:

حماسه باشکوه حضوری که امروز امت اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران و بیش از هزار و چهارصد شهر و هزاران روستای کشور آفریدند، پدیده‌ای الهی چندبعدی و راهبردی بود که از درک دینی، عمق هویتی و ژرفای معرفتی و دشمن شناسی قرآنی این ملت حکایت دارد.این صحنه‌های بی‌بدیل حضور در زیر باران و بمباران و در لبیک به دعوت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و در شرایط جنگ همه جانبه ملت ایران با آمریکای سفاک و اسراییل فاسد و جعلی، تجلی ملت، امت، اجتماع و جامعه‌ای است که عمیقا «قدس و فلسطین» را مساله اول جهان اسلام میداند و همزمان «شهادت طلبی» را کانون اصلی مکتب خود می‌داند و برای «مکتب» هزینه می‌دهد و تا پای محو اسراییل غاصب می‌ایستد.

آنچه این حضور را متمایز می‌سازد، همزمانی دفاع سخت نیروهای مسلح در خط مقدم نظامی و دفاع میدانی مردم در خیابانها است و ظهور پیوند ناگسستنی «امت» و «نیروهای مقتدر مدافع کشور» در بطن یک حماسه تاریخی جلوه راهپیمایی امسال را دوچندان کرد؛ پیوندی که هم به نیروهای مسلح توان مضاعف می‌بخشد و هم به مردم اطمینان می‌دهد که خون امام شهیدشان و سایر شهیدان، پاسدارانی رشیدتر و مقتدرتر در برابر صهیونیزم پرورش خواهد داد. این هم‌آوایی حماسی در روز قدس، دلالت بر این حقیقت انکارناپذیر دارد که پشتیبانی مردمی از جبهه مقاومت، مردم غزه و فلسطین، حزب الله لبنان، مقاومت عراق،انصارالله یمن و نیروهای مسلح غیور ایران، نه یک شعار تاکتیکی، بلکه یک «گفتمان مستمر» و «راهبرد همیشگی» در هندسه قدرت ملی ما است.

بدون تردید، برکات این حضور تاریخی، تنها به امروز محدود نخواهد ماند؛ تداوم مقاومت تاریخی مردم فلسطین و استمرار رشادت‌های فرماندهان و رزمندگان اسلام در تمام ساحات جبهه‌های مقاومت در سایه همین پشتیبانی مردمی معنا می‌یابد و فردای این سرزمین را در برابر طوفان‌های سهمگین استکبار و مبارزه با رژیم وحشی و سفاک صهیونی، ایمن‌تر و سربلندتر رقم خواهد زد. روح بلند شهیدان فلسطین و لبنان و ایران و عراق و یمن به خصوص امام شهیدمان سیدعلی خامنه ای، ناظر بر این وفاداری و شاهد بر این راه پرفروغ است.درود و هزاران درود بر قدم‌های خالصانه شما مردم زمان شناس و شجاع، درود بر شما ای ملت برگزیده خدا که قلم و بیان از توصیف عظمت شما عاجز است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی