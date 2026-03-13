خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجلیل از حضور باشکوه و مقتدرانه میلیون‌ها ایرانی در روز قدس
کد خبر : 1761801
لینک کوتاه کپی شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حضور باشکوه و مقتدرانه میلیون ها ایرانی در یوم الله تاریخی قدس و در لبیک به دعوت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای از حضور باشکوه و مقتدرانه میلیون ها ایرانی در یوم الله تاریخی قدس و در لبیک به دعوت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، قدردانی کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

حماسه باشکوه حضوری که امروز امت اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران و بیش از هزار و چهارصد شهر و هزاران روستای کشور آفریدند، پدیده‌ای الهی چندبعدی و راهبردی بود که از درک دینی، عمق هویتی و ژرفای معرفتی و دشمن شناسی قرآنی این ملت حکایت دارد.این صحنه‌های بی‌بدیل حضور در زیر باران و بمباران و در لبیک به دعوت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و در شرایط جنگ همه جانبه ملت ایران با آمریکای سفاک و اسراییل فاسد و جعلی، تجلی ملت، امت، اجتماع و جامعه‌ای است که عمیقا «قدس و فلسطین» را مساله اول جهان اسلام میداند و همزمان «شهادت طلبی» را کانون اصلی مکتب خود می‌داند و برای «مکتب» هزینه می‌دهد و تا پای محو اسراییل غاصب می‌ایستد.

آنچه این حضور را متمایز می‌سازد، همزمانی دفاع سخت نیروهای مسلح در خط مقدم نظامی و دفاع میدانی مردم در خیابانها است و ظهور پیوند ناگسستنی «امت» و «نیروهای مقتدر مدافع کشور» در بطن یک حماسه تاریخی جلوه راهپیمایی امسال را دوچندان کرد؛ پیوندی که هم به نیروهای مسلح توان مضاعف می‌بخشد و هم به مردم اطمینان می‌دهد که خون امام شهیدشان و سایر شهیدان، پاسدارانی رشیدتر و مقتدرتر در برابر صهیونیزم پرورش خواهد داد. این هم‌آوایی حماسی در روز قدس، دلالت بر این حقیقت انکارناپذیر دارد که پشتیبانی مردمی از جبهه مقاومت، مردم غزه و فلسطین، حزب الله لبنان، مقاومت عراق،انصارالله یمن و نیروهای مسلح غیور ایران، نه یک شعار تاکتیکی، بلکه یک «گفتمان مستمر» و «راهبرد همیشگی» در هندسه قدرت ملی ما است.

بدون تردید، برکات این حضور تاریخی، تنها به امروز محدود نخواهد ماند؛ تداوم مقاومت تاریخی مردم فلسطین و استمرار رشادت‌های فرماندهان و رزمندگان اسلام در تمام ساحات جبهه‌های مقاومت در سایه همین پشتیبانی مردمی معنا می‌یابد و فردای این سرزمین را در برابر طوفان‌های سهمگین استکبار و مبارزه با رژیم وحشی و سفاک صهیونی، ایمن‌تر و سربلندتر رقم خواهد زد. روح بلند شهیدان فلسطین و لبنان و ایران و عراق و یمن به خصوص امام شهیدمان سیدعلی خامنه ای، ناظر بر این وفاداری و شاهد بر این راه پرفروغ است.درود و هزاران درود بر قدم‌های خالصانه شما مردم زمان شناس و شجاع، درود بر شما ای ملت برگزیده خدا که قلم و بیان از توصیف عظمت شما عاجز است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل