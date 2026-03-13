وزیر راه و شهرسازی:
حضور و ایستادگی مردم، تضمین اقتدار کشور
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس گفت: حضور و ایستادگی مردم، تضمین اقتدار کشور است.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس و در جمع خبرنگاران با اشاره به پیام نخست حضرت آیت الله خامنه ای گفت: همانطور که مقام معظم رهبری در نخستین پیام خود اشاره کردند، «در این چند روزی که کشور بدون رهبر و بدون فرمانده کل قوا بود، بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران در واقعه اخیر و پایمردی، شجاعت و حضور مردم دیده شد؛ حضوری که دوست را به تحسین و دشمن را به حیرت واداشت.»
وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که «این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید» بیان داشت: درست است که در این مدت رهبر نداشتیم و شورای رهبری بود، اما مردم به بهترین نحو مملکت را رهبری کردند و اقتدار ایرانی و ایران را به رخ دنیا کشیدند.
وی با اشاره به تأثیر این رخدادها بر جامعه، بهویژه زنان و خانوادهها، اظهار کرد: وقتی در نخستین روزهای حمله، مدرسه دختران ما مورد هدف قرار میگیرد، برای زنان، مادران و دختران این سرزمین کاملاً مسجل میشود که دشمنان آینده ایران را نشانه گرفتهاند و از این جغرافیا و از این اقتدار میترسند.
صادق با اشاره به مشت های گره کرده زنان و دختران علیه امریکا و رژیم صهیونی تصریح کرد: در حالی که گفته میشد قرار است برای زنان زندگی و آزادی به همراه داشته باشند، اما کودکان بیگناه دبستانی ما را به شهادت رساندند. تا زمانی که این مردم و مشت های گره کرده آنان است، اقتدار، سربلندی و سرافرازی ایرانزمین همچنان پایدار خواهد بود.
وی افزود: دشمن صهیونیستی آمریکایی میگوید فقط نظامیها را هدف قرار میدهد، اما غیرنظامیان، و بخش های غیر نظامی برخی فرودگاهها و بخشی از بنادر تجاری مورد هدف قرار گرفتهاند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استمرار فعالیت بخشهای مختلف حملونقل کشور گفت: با وجود این شرایط، ذرهای از غیرت و شرف رانندگان کامیون و رانندگان اتوبوس برای جابهجایی مسافران و عزیزانی که در رادار فرودگاهها و همه کارکنان بخش های ریلی و کل حوزه حمل ونقل کاسته نشده و این چرخه همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: این روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که آن چشماندازی که امام خمینی (ره) ترسیم کرده بودند محقق شود؛ اینکه این غده سرطانی باید محو شود. تا زمانی که اسرائیل محو نشده، آرامش نه تنها برای ایران بلکه برای منطقه وجود نخواهد داشت.
صادق با تأکید بر ریشهدار بودن ملت ایران گفت: من هم جزئی کوچک و قطرهای از دریای مردمم؛ مردم ایران اولین بار نیست که مورد حمله قرار میگیرند. مردم ایران در تاریخ خود همواره سربلند و با عزت بودهاند.
وی افزود: مردم ایران ریشه، تمدن و تاریخ دارند. زنان این سرزمین نیز شیرزنانی هستند که سربند همسران و فرزندان خود را میبستند و آنان را راهی جبههها میکردند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: حضور مردم را جهانیان میبینند. با اینکه روزهایی از تهدید و تجاوز ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی میگذرد، همچنان مردم سرافرازانه در خیابانها حضور دارند.
وی افزود: مردم در تمام این روزها شبها نیز خیابانها، مساجد و میادین را حفظ کردند.
صادق ادامه داد: امروز یک روز قدس دیگر است. سالها قبل امام راحل، امام خمینی (ره) تأکید داشتند که اسرائیل باید محو شود.اما امسال بسیار جدیتر، نه تنها مردم ایران بلکه مردم منطقه نیز متوجه شدهاند که تا زمانی که این غده سرطانی وجود دارد، آرامش در این منطقه وجود نخواهد داشت و امروز میبینید که مردم در همین روز چگونه پای کار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.