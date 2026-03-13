پزشکیان آئینه تمامنمای ملت ایران است؛ شجاع، لحظهشناس، پای کار
کد خبر : 1761776
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور به حضور منحصربهفرد رئیسجمهور در راهپیمایی روز قدس واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، پست سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس به این شرح است:
تصویر حضور منحصربهفرد رئیسجمهور در راهپیمایی روز قدس یک پیام مهم را به جهانیان مخابره کرد؛ دکتر پزشکیان آئینه تمامنمای ملت ایران است. شجاع، لحظهشناس، پای کار، حاضر در صحنه و مؤمن به راهی که برگزیده است. جاهلانی که طمع خام به خاک ایران دارند این تصویر را بارها ببینند.