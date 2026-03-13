مردم ایران در طول تاریخ نشان دادند شکست ناپذیرند

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه روز جهانی قدس گفت: مردم ایران در طول تاریخ همواره نشان داده اند شکست ناپذیرند و امروز نیز جهان نظاره‌گر غیرت و شجاعت ایرانیان است.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ترس و تهدید و موشک برای ملت ما معنایی ندارد، افزود: جنگ رمضان پایان هژمونی آمریکا را در منطقه رقم زد.

وی ادامه داد: این وزارتخانه در عرصه نبرد برای امنیت غذایی را محکم و استوار ایستاده است و در تلاش است تا همه مایحتاج عمومی مردم را در اسرع وقت برطرف کنند.

نوری قزلجه تاکید کرد: با این مردم شریف و شجاع پشت جبهه هیچ نگرانی نیست هیچ خلل و نگرانی در بازار ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: با این میدان‌داری مردم ایران هیچ قدرتی هیچ متجاوزی حریف ارتش و سپاه ایران نخواهد شد.

