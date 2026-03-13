صالحی امیری:
ملت ایران از هویت تمدنی خود عقبنشینی نمیکند
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در راهپیمایی روز قدس جنایات اخیر رژیمهای آمریکایی ـ صهیونی علیه ملت ایران را تلاشی برای هدف قرار دادن همزمان «انسان، هویت و حافظه تاریخی» ملت ایران دانست.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری گفت: آنچه در روزهای اخیر رخ داد، جنایتی آشکار بود که در آن امام امت، مردم بیگناه، فرماندهان مدافع امنیت کشور و دانشآموزان معصوم هدف قرار گرفتند. حادثه تلخ مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت دانشآموزان این سرزمین، نمونهای تکاندهنده از این رفتار ضدانسانی است که وجدان جهانی را به چالش میکشد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: در تجاوز آمریکایی-صهیونی، حتی میراثفرهنگی و آثار تاریخی ایران نیز از تیررس دشمن در امان نماند؛ در حالی که میراث تاریخی ایران بخشی از گنجینه تمدنی بشریت است و تعرض به آن، در حقیقت تعرض به حافظه مشترک انسانها به شمار میآید.
صالحیامیری ادامه داد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و سرمایه بزرگ انسجام ملی نشان داده است که در برابر فشارها و تهدیدها از مسیر عزت، استقلال و هویت تاریخی خود عقبنشینی نخواهد کرد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس تصریح کرد: حضور امروز مردم جلوهای از آگاهی تاریخی و مسئولیت تمدنی ملت ایران است؛ ملتی که در کنار حمایت از مردم مظلوم فلسطین، از هویت فرهنگی و تاریخی خود نیز صیانت میکند.
وزیر میراثفرهنگی در پایان تاکید کرد: تجربه تاریخی ایران نشان داده است هرچه فشار دشمنان بیشتر شود، انسجام ملت ایران عمیقتر میشود و همین پیوند میان مردم، هویت تاریخی و آرمان عدالتخواهی، سرمایه ماندگار آینده این سرزمین است.