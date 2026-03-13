به گزارش ایلنا به نقل از سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ناو هواپیمابر جرالدفورد آمریکا که برای جبران شکست نیروهای آمریکایی از دریای مدیترانه برای حضور در اقیانوس هند و دریای عمان فراخوان شده بود، در دریای سرخ به دلیل هراس کارکنان ناو یادشده توسط تعدادی از نظامیان آمریکایی دچار آتش سوزی عمدی شده است.

در حال حاضر از وضع آن، اطلاعی در دست نیست.