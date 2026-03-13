علی آبادی:
خسارات ناشی از حمله به آب شیرینکن قشم با موفقیت برطرف شد
وزیر نیرو در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس به تشریح آخرین وضعیت تأسیسات حیاتی کشور و ابراز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین پرداخت.
به گزارش ایلنا، عباس علیآبادی با اشاره به حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی–آمریکایی به تأسیسات آب شیرینکن قشم، اعلام کرد این موضوع با موفقیت کامل مرتفع شده و مردم جزیره قشم هیچگونه مشکلی برای تأمین آب شرب خود ندارند.
وی با تأکید بر اهمیت زیرساختهای انرژی، افزود: در هر حمله جنایتکارانه رژیم صهیونی آمریکایی، اولین آسیب متوجه شبکه برق میشود، اما همکاران ما در وزارت نیرو با سرعت عمل مثالزدنی به موضوع رسیدگی کرده و اطمینان میدهیم که جای هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وزیر نیرو با اشاره به توانمندیها و مقاومت ملت ایران، گفت: مردم باید به خداوند متعال و اتحاد مثالزدنی خود امیدوار باشند؛ همانطور که تا به امروز ثابت شده است، ملت ایران در مقابل دشمنان متحد و یکپارچه بوده و دارای تمدنی چند هزارساله ایرانی-اسلامی است که این تمدن با اسلام در هم تنیده شده و همین موضوع، عامل اقتدار و اهمیت این ملت است.