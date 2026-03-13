به گزارش ایلنا، عباس علی‌آبادی با اشاره به حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی–آمریکایی به تأسیسات آب شیرین‌کن قشم، اعلام کرد این موضوع با موفقیت کامل مرتفع شده و مردم جزیره قشم هیچ‌گونه مشکلی برای تأمین آب شرب خود ندارند.

وی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های انرژی، افزود: در هر حمله جنایتکارانه رژیم صهیونی آمریکایی، اولین آسیب متوجه شبکه برق می‌شود، اما همکاران ما در وزارت نیرو با سرعت عمل مثال‌زدنی به موضوع رسیدگی کرده و اطمینان می‌دهیم که جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وزیر نیرو با اشاره به توانمندی‌ها و مقاومت ملت ایران، گفت: مردم باید به خداوند متعال و اتحاد مثال‌زدنی خود امیدوار باشند؛ همانطور که تا به امروز ثابت شده است، ملت ایران در مقابل دشمنان متحد و یکپارچه بوده و دارای تمدنی چند هزارساله ایرانی-اسلامی است که این تمدن با اسلام در هم تنیده شده و همین موضوع، عامل اقتدار و اهمیت این ملت است.

