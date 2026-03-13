خون شهیده روز قدس تهران روی پرچم ایران/ فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا، مردم تهران و سراسر کشور همزمان با برودت هوا در حالی پیش از آغاز رسمی راهپیمایی در خیابان‌ها و مسیرهای تعیین شده حاضر شدند که در همین دقایق ابتدایی در تهران صدای چند انفجار از نقاط مختلف شنیده شد اما راهپیمایان روز قدس همچنان با مشاهده دود ناشی از انفجار در حوالی مسیر خود با شعار الله اکبر به مسیر خود ادامه می‌دهند.

برخی شنیده‌ها حاکی از شهادت و جراحت برخی شهروندان در جریان حمله امروز در مسیر راهپیمایی است به گونه‌ای که پرچم ایران در راهپیمایی با خون یک شهیده سرخ شد.

حجم ویدیو: 3.18M | مدت زمان ویدیو: 00:00:23 دانلود ویدیو

انتهای پیام/