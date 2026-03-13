خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی:

دشمنان مجبور خواهند شد به قدرت مردم ایران اعتراف کنند

دشمنان مجبور خواهند شد به قدرت مردم ایران اعتراف کنند
کد خبر : 1761768
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه دشمنان مجبور خواهند شد به قدرت مردم ایران اعتراف کنند، درباره افزایش قیمت نفت گفت: قیمت نفت رو به افزایش است و این نتیجه عملکرد آمریکا و اسرائیل است و آنها باید پاسخگو باشند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با حضور در راهپیمایی روز قدس گفت: امروز روز قدس در ایران است و با وجود حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، همین امروز انجام دادند اما  مردم ایران با حضور میلیونی در خیابان‌ها، اعم از تهران و دیگر شهرها، اراده و عزم راسخ خود را در حمایت از جمهوری اسلامی، قدس، فلسطین و آرمان‌های ملی نشان دادند.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله با همین قوت ادامه خواهیم داد و دشمنان مجبور خواهند شد به قدرت مردم ایران اعتراف کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان درباره افزایش قیمت نفت گفت: قیمت نفت رو به افزایش است و این نتیجه عملکرد آمریکا و اسرائیل است  و آنها باید پاسخگو باشند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

