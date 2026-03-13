عراقچی:
دشمنان مجبور خواهند شد به قدرت مردم ایران اعتراف کنند
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه دشمنان مجبور خواهند شد به قدرت مردم ایران اعتراف کنند، درباره افزایش قیمت نفت گفت: قیمت نفت رو به افزایش است و این نتیجه عملکرد آمریکا و اسرائیل است و آنها باید پاسخگو باشند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با حضور در راهپیمایی روز قدس گفت: امروز روز قدس در ایران است و با وجود حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، همین امروز انجام دادند اما مردم ایران با حضور میلیونی در خیابانها، اعم از تهران و دیگر شهرها، اراده و عزم راسخ خود را در حمایت از جمهوری اسلامی، قدس، فلسطین و آرمانهای ملی نشان دادند.
وی ادامه داد: انشاءالله با همین قوت ادامه خواهیم داد و دشمنان مجبور خواهند شد به قدرت مردم ایران اعتراف کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان درباره افزایش قیمت نفت گفت: قیمت نفت رو به افزایش است و این نتیجه عملکرد آمریکا و اسرائیل است و آنها باید پاسخگو باشند.