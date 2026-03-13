حضور اسماعیلی در راهپیمایی روز قدس

به گزارش ایلنا، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور امروز در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس همراه با مردم روزه دار و شجاع تهران در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرد.

اسماعیلی در حاشیه این مراسم با توجه به حضور مردم در لبیک به فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: جهانیان شاهد بودند مردم رشید و شجاع ایران در زیر بمباران شقی ترین رژیم های دنیا بی هیچ واهمه ای در راهپیمایی حضور یافتند و فریاد برائت و تنفر خود از رژیم صهیونیستی را سر دادند.

معاون رئیس جمهور افزود: ‏مداقه در ایثار و حماسه مردم خداجوی ایران بار دیگر فرموده امام راحل رضوان الله تعالی علیه را تداعی می کند که ملت ایران و توده میلیونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله- - و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن على مى باشند.

اسماعیلی همچنین خاطرنشان کرد: این دفاع ملی در برابر تجاوز نظامی و شناختی دشمن در حقیقت جنگ اثبات حقانیت انقلاب اسلامی است و امروز با آن که ملت ایران داغدار شهادت رهبرعظیم الشأن انقلاب اسلامی هستند، با حضور شکوهمند خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و سومین رهبر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند و موجبات ناامیدی سردمداران جنایت پیشه آمریکا و رژیم کودک کش تل آویو را فراهم کردند.

انتهای پیام/