English العربیه
امروز صورت گرفت؛

حضور اسماعیلی در راهپیمایی روز قدس

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور پیش از ظهر امروز جمعه، در میدان انقلاب به اجتماع حماسی و غرورآفرین مردم پیوست و در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرد.

به گزارش ایلنا، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور امروز در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس همراه با مردم روزه دار و شجاع تهران در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرد.

اسماعیلی در حاشیه این مراسم با توجه به حضور مردم در لبیک به فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: جهانیان شاهد بودند مردم رشید و شجاع ایران در زیر بمباران شقی ترین رژیم های دنیا بی هیچ واهمه ای در راهپیمایی حضور یافتند و فریاد برائت و تنفر خود از رژیم صهیونیستی را سر دادند.

معاون رئیس جمهور افزود: ‏مداقه در ایثار و حماسه مردم خداجوی ایران بار دیگر فرموده امام راحل رضوان الله تعالی علیه را تداعی می کند که ملت ایران و توده میلیونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله- - و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن على مى باشند.

اسماعیلی همچنین خاطرنشان کرد: این دفاع ملی در برابر تجاوز نظامی و شناختی دشمن در حقیقت جنگ اثبات حقانیت انقلاب اسلامی است و امروز با آن که ملت ایران داغدار شهادت رهبرعظیم الشأن انقلاب اسلامی هستند، با حضور شکوهمند خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و سومین رهبر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند و موجبات ناامیدی سردمداران جنایت پیشه آمریکا و رژیم کودک کش تل آویو را فراهم کردند.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
