حضور پزشکیان در راهپیمایی ملت ایران در روز جهانی قدس
رئیس جمهور همراه با مردم روزهدار کشور در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز جمعه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۴، همزمان با ایام حساس و سرنوشتساز مقابله با دشمن امریکایی صهیونیستی، همراه با مردم کشور در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافت.
رئیسجمهور در جریان این راهپیمایی، با قشرهای مختلف مردم که با زبان روزه و فریاد استکبارستیزی به میدان آمده بودند همگام شد و با تعدادی از آنان به گفت و گو پرداخت.