حضور رئیس قوه قضاییه در راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز همزمان با راهپیمایی روز جهانی قدس در صفوف متراکم و خیبری مردم شهیدپرور و سلحشور و روزه‌دار تهران حاضر شد و همصدا با آنان مرگ رژیم‌های شیطانی صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را فریاد زد.

شایان ذکر است، هنگامی که رئیس قوه قضاییه در کنار سایر راهپیمایان تهرانی، در خیابان‌ انقلاب، مشغول طی طریق بود، موشک دشمن صهیونیستی و آمریکایی یک بخش در خیابان انقلاب را مورد هدف قرار داد و علی‌رغم اینکه فاصله رئیس دستگاه قضا با محل اصابت موشک، بسیار نزدیک بود، وی همراه با مردم بدون توجه، به ادامه مسیر پرداخت .

در این اثناء، راهپیمایان با شجاعتی مثال زدنی با غریو و فریادهای بی‌امان خود، انزجار و نفرت‌شان از متجاوزین آمریکایی و صهیونی را اعلام داشتند.

