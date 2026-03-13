مخبر:
مردم با آگاهی و همبستگی، در برابر توطئههای دشمن ایستادهاند
به گزارش ایلنا، محمد مخبر، دستیار رهبر انقلاب، در حاشیه راهپیمایی روز قدس با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه، گفت: حضور مردم دامهای دشمن را خنثی میکند.
وی افزود: مردم با بصیرت کامل و به موقع، تمام عیار در صحنه هستند و این حضور، تمامی دامهایی که دشمن برای ما گذاشته را خنثی خواهد کرد.
مخبر در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز شاهدیم که مردم با آگاهی و همبستگی، در برابر توطئههای دشمن ایستادهاند و این نشاندهنده عزم راسخ ملت ایران برای حفظ استقلال و امنیت کشور است.