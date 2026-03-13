به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور، در آخرین جمعه ماه رمضان به همراه مردم تهران در راهپیمایی روز قدس حضور یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در حاشیه راهپیمایی روز قدس با اشاره به حضور حماسی ملت ایران در این راهپیمایی، گفت: ملت عزیز ایران، همچون سال‌های گذشته، با شور و شعفی وصف‌ناپذیر در روز قدس حضوری پرشور آفریدند.

وی افزود: این امتی که رهبر خود را از دست داده است و دشمنان با تصور واهی از تحمیل جنگ، در پی به زانو درآوردن آن بودند، امروز شاهد به قدرت رسیدن خلف صالح رهبر شهید، به عنوان سومین ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان خاطرنشان کرد: امروز مردم با هر سلیقه و اندیشه‌ای، حول محور ولایت، با حضوری پرشورتر از همیشه به خیابان‌ها آمده و شعار‌های مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و آزادی قدس را فریاد می‌زنند و بر آرمان‌های خود پای فشرده‌اند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور با اشاره به اشتباهات محاسباتی دشمن، تصریح کرد: ترامپ متوهم و قمارباز که با حمله به ایران و به شهادت رساندن رهبر عزیزمان، در پی مصادره انقلاب و کشور بود، اکنون شاهد است که این ملت پرشورتر از همیشه در صحنه حضور دارد و نه تنها از آرمان‌های انقلاب خود دست برنمی‌دارد، بلکه با صلابت و اراده‌ای پولادین، آماده گرفتن انتقام خون رهبر شهید، انتقام کودکانی که در مدرسه میناب به ناحق به شهادت رسیدند و جنایات آمریکا و اسرائیل در سراسر کشور است.

وی تاکید کرد: رحمت خدا بر این ملت که برای بیعت با ولی امر خود به خیابان‌ها آمدند و به جهانیان ثابت کردند که امام خامنه‌ای عزیز زنده است و راهش ادامه دارد.

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان ابراز کرد: رهبر جوانمان، با همان صلابت و روحیه ضد امپریالیستی که در وجود حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) وجود داشت، بر دفاع از مظلومان جهان، حمایت از جبهه مقاومت و مقابله با آمریکا و اسرائیل تأکید دارند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: به زودی با مقاومت مردم همیشه در صحنه و با اقتدار نیرو‌های مسلح، شاهد پیروزی‌های پی در پی و اضمحلال رژیم سفاک و جعلی صهیونیستی خواهیم بود. همانگونه که رهبر شهیدمان فرمودند، دوره بزن و در رو، گذشته است و امروز موشک‌ها و پهپاد‌های ما نفس دشمن را گرفته و فتح نهایی و وعده الهی، بی‌تردید تحقق خواهد یافت.