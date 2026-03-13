رادان در جمع خبرنگاران:
مردم آمدهاند به دشمن بگویند «ما از تو نمیترسیم»
فرمانده نیروی انتظامی کل کشور گفت: مردم با حضورشان در راهپیمایی آمدهاند به دشمن بگویند که ما از تو نمیترسیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمد رادان در جمع خبرنگاران در واکنش به تجاوز دشمن به راهپیمایی روز قدس مردم تهران گفت: مردم آمدهاند که به دشمن بگویند ما از تو نمیترسیم.
فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: این صدایی هم که شنیده شد، صدای انفجار پاسخ مردم با تکفیرشان بود،
وی ادامه داد: مردم با شور نشاطشان صحنه را خالی نمیکنند به کوری چشم دشمن پیروزی انشالله نزدیک است.