به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمد رادان در جمع خبرنگاران در واکنش به تجاوز دشمن به راهپیمایی روز قدس مردم تهران گفت: مردم آمده‌اند که به دشمن بگویند ما از تو نمی‌ترسیم.

فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: این صدایی هم که شنیده شد، صدای انفجار پاسخ مردم با تکفیرشان بود،

وی ادامه داد: مردم با شور نشاط‌شان صحنه را خالی نمی‌کنند به کوری چشم دشمن پیروزی انشالله نزدیک است‌.

